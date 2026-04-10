Apple sai lầm lớn với iPhone Ultra

Thông tin mới nhất đến từ tài khoản "leak" nổi tiếng Digital Chat Station cho biết Apple có thể sử dụng thương hiệu Ultra cho chiếc iPhone gập đầu tiên. Dù chưa được xác nhận chính thức, tin đồn này đang khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược đặt tên của Apple.

Trong vài năm qua, Apple đã xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp cho các sản phẩm của mình, đặc biệt là dòng iPhone. Thành công của iPhone 17 series là một ví dụ rõ ràng. Theo các thống kê thị trường, iPhone 17 Pro Max chiếm khoảng 5% tổng doanh số smartphone toàn cầu trong quý IV/2025, trở thành một trong những mẫu máy bán chạy nhất thế giới.

Không chỉ vậy, iPhone 17 và iPhone 17 Pro cũng nằm trong nhóm smartphone bán chạy hàng đầu trong cùng giai đoạn. Điều này cho thấy Apple vẫn duy trì sức hút rất lớn trên thị trường cao cấp.

Tuy nhiên, việc đặt tên “Ultra” cho chiếc iPhone gập lại khiến nhiều chuyên gia công nghệ cảm thấy chưa thuyết phục.

Trên thị trường hiện nay, hậu tố Ultra thường được dùng để chỉ các mẫu flagship cao cấp nhất trong dòng sản phẩm truyền thống dạng thanh. Samsung đã sử dụng tên gọi này cho Galaxy S Ultra, trong khi các hãng Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo cũng áp dụng cách đặt tên tương tự cho các mẫu máy mạnh nhất của họ.

Vì vậy, trong nhận thức của nhiều người dùng, một chiếc điện thoại mang tên Ultra thường là smartphone cấu hình cao với camera mạnh, pin lớn và màn hình cao cấp, chứ không phải một thiết bị hoàn toàn mới như điện thoại gập.

Một điểm gây tranh cãi khác là việc iPhone gập sẽ là sản phẩm thế hệ đầu tiên của Apple trong phân khúc này. Theo lịch sử của ngành smartphone, các thiết bị gập đời đầu thường gặp nhiều vấn đề liên quan đến độ bền, bản lề và phần mềm.

Ngay cả Samsung - hãng dẫn đầu thị trường điện thoại gập cũng phải mất vài thế hệ Galaxy Z Fold để cải thiện thiết kế và độ ổn định.

Vì vậy, một số ý kiến cho rằng việc gắn nhãn “Ultra” ngay từ thế hệ đầu tiên có thể khiến kỳ vọng của người dùng trở nên quá cao, trong khi sản phẩm vẫn còn cần thời gian để hoàn thiện.

Thay vì vậy, nhiều người cho rằng Apple nên sử dụng những cái tên trực quan hơn như “iPhone Fold” để mô tả rõ ràng bản chất của thiết bị.

Một số ý tưởng khác thậm chí đề xuất cái tên “iFold”, nhằm tạo ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới tách biệt khỏi iPhone truyền thống. Cách đặt tên này cũng có thể mở đường cho các thiết bị tương lai như iFlip, nếu Apple phát triển thêm điện thoại gập dạng vỏ sò.

Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Apple được cho là sẽ ra mắt iPhone gập đầu tiên vào khoảng cuối năm 2026 và chiến lược đặt tên cuối cùng vẫn còn là ẩn số.