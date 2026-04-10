Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Chủ xe có lợi thật không hay vẫn rối như cũ?

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh, câu chuyện hạ tầng sạc vẫn luôn là "nút thắt cổ chai" quyết định trải nghiệm người dùng. Việc Ford Việt Nam và Tasco Auto chính thức bắt tay mở rộng hệ sinh thái trạm sạc vì thế không chỉ mang ý nghĩa hợp tác đơn thuần, mà còn phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển thị trường.

Không còn là câu chuyện riêng lẻ của từng hãng, liên minh trạm sạc nếu được triển khai đúng cách có thể là chìa khóa để giải bài toán đi xe điện nhưng phải lo chỗ sạc.

Liên minh bắt đầu từ trải nghiệm và hạ tầng

Theo thông tin công bố, Ford và Tasco Auto sẽ cùng phát triển mạng lưới trạm sạc nhanh DC, đồng thời tích hợp trải nghiệm người dùng thông qua nền tảng số. Cụ thể, khách hàng sử dụng xe năng lượng mới trong hệ sinh thái hai bên có thể thực hiện nhiều tính năng như định vị, tìm kiếm trạm sạc hay thanh toán phí sạc thông qua một ứng dụng duy nhất là VETC.

Về quy mô, tính đến tháng 4/2026, hai bên đã vận hành 32 trạm sạc DC. Dự kiến đến cuối năm, Tasco Auto sẽ hoàn tất hơn 55 trụ sạc nhanh trong hệ sinh thái của mình, trong khi Ford Việt Nam đầu tư thêm 34 trụ tại các vị trí trọng điểm. Tổng cộng, mạng lưới cộng hưởng này sẽ đạt khoảng 89 điểm sạc - một con số chưa lớn, nhưng đủ để tạo ra một lõi hạ tầng cho một nhóm người dùng xe điện ngoài VinFast trong hệ sinh thái giữa Ford và Tasco Auto.

Trụ sạc của Tasco Auto tại Hà Nội. Ảnh: Tasco

Ở góc nhìn thị trường, đây là bước đi đáng ghi nhận. Bởi thực tế lâu nay, phần lớn các hãng xe điện tại Việt Nam - từ BYD đến Omoda & Jaecoo hay Wuling - đều chưa tự xây dựng mạng lưới sạc. Giải pháp hiện tại vẫn là hợp tác bên thứ ba để đặt trụ sạc tại showroom, mang tính cục bộ nhiều hơn là hệ thống.

Trong bức tranh đó, việc hai đơn vị phân phối lớn chủ động bắt tay là một tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy thị trường đang dần chuyển từ cạnh tranh đơn lẻ sang hợp tác để mở rộng "chiếc bánh chung" của xe điện.

Khi liên minh chưa chạm tới “nỗi đau thật”

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ người dùng, đặc biệt là nhóm không sử dụng xe của VinFast, thì câu chuyện không đơn giản chỉ dừng ở việc có thêm trạm sạc hay thanh toán dễ dàng hơn. Vấn đề lớn nhất nằm ở trải nghiệm dùng xe bị phân mảnh.

Chị Hoàng Nhi, chủ xe BYD Atto 3, bày tỏ khi biết được thông tin về liên minh trạm sạc: "Điều người dùng quan tâm không phải là trả tiền nhanh hay chậm, mà là việc đi sạc có còn vất vả như trước hay không?"

Khi sử dụng xe thực tế, chị Nhi chia sẻ điều khiến chị mệt mỏi nhất là mỗi lần sạc xe khi đi du lịch giống như một hành trình thử thách gồm các bước tìm trạm sạc, tải ứng dụng, đăng ký, đăng nhập, nạp tiền rồi quét mã để sạc.

Trải nghiệm xe điện tại Việt Nam vẫn cần nhiều cải thiện. Ảnh: Vĩnh Phúc

Không chỉ riêng chị Nhi, nhiều người dùng xe điện không thuộc hệ sinh thái của VinFast đều cần làm quen với việc tải sẵn trong điện thoại khoảng 10 ứng dụng sạc nếu muốn đi du lịch bằng xe điện một cách thoải mái.

"Đấy là còn chưa kể đến việc trạm sạc bị lỗi, phải thực hiện thao tác quét mã lại vài lần mới sử dụng được", chị Nhi nói thêm.

Đối với trường hợp liên minh của Ford và Tasco, một khách hàng đang có ý định mua xe điện thuộc hệ sinh thái này đặt câu hỏi: "Nếu tôi hưởng ưu đãi miễn phí sạc của Ford thì khi sang trạm của Tasco có còn được áp dụng không? Ngược lại, nếu tôi mua xe trong hệ sinh thái Tasco, thì khi sạc ở trạm của Ford có được ưu đãi gì không?"

Theo dữ liệu từ ứng dụng Việt EV, cả nước hiện có khoảng gần 320 điểm sạc nhanh DC ngoài hệ sinh thái VinFast. Con số này tuy còn khiêm tốn, nhưng cũng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản nếu được khai thác hiệu quả. Anh Thành Trung, người dùng xe điện của Geely, chia sẻ: "Trạm sạc không nhiều nhưng đủ đáp ứng cho khách hàng. Vấn đề nằm ở chỗ các điểm sạc này đang tồn tại rời rạc, thiếu kết nối và chưa tạo được trải nghiệm liền mạch cho người dùng".

Liên minh trạm sạc là một bước đi đáng mừng. Động thái này cho thấy các doanh nghiệp đã bắt đầu nhìn nhận hạ tầng không chỉ là chi phí, mà là yếu tố sống còn để nuôi dưỡng thị trường. Nhưng để thực sự tạo ra khác biệt, liên minh đó cần đi xa hơn những con số về số trụ hay số điểm sạc. Điều người dùng chờ đợi không chỉ là thêm lựa chọn trên bản đồ, mà là một trải nghiệm đơn giản, thống nhất và đáng tin cậy mỗi khi họ cắm sạc.