Không phải Mỹ, quốc gia này sắp 'hái quả ngọt' từ xung đột Iran - thu ngân sách 9 tỷ USD từ dầu mỏ chỉ trong 1 tháng
Căng thẳng quân sự tại Iran khiến giá dầu thế giới tăng vọt giúp doanh thu từ thuế dầu mỏ của Nga dự kiến đạt 9 tỷ USD trong tháng 4/2026.
- 10-04-2026Khó mua khí đốt quá thì mua luôn cả công ty: Một tập đoàn quen mặt với người Việt chốt vay hơn 2 tỷ USD mua lại hãng sản xuất 15 triệu tấn LNG/năm từ Mỹ
- 10-04-2026Tàu chở 27.000 tấn LNG cập cảng TP Hồ Chí Minh
- 10-04-2026Hàng loạt hãng vận tải biển lớn nhất thế giới báo tin dữ từ Hormuz
- 09-04-2026Một quốc gia Đông Nam Á bất ngờ được đi qua eo biển Hormuz: Đội tàu nhìn "tí hon" mà sao Iran nể mặt thế?
Theo Reuters, Nga có thể trở thành bên hưởng lợi lớn từ cuộc xung đột tại Iran. Nguyên nhân là do nguồn thu ngân sách của Nga phụ thuộc đáng kể vào ngành dầu khí, đặc biệt là thuế khai thác khoáng sản .
Sau khi bãi bỏ thuế xuất khẩu dầu thô từ đầu năm 2024 để cải cách hệ thống thuế năng lượng, Nga chuyển trọng tâm sang đánh thuế trực tiếp vào sản lượng khai thác – yếu tố được hưởng lợi rõ rệt khi giá dầu tăng.
Dự kiến, nguồn thu thuế từ khai thác dầu mỏ của Nga trong tháng 4 đạt khoảng 700 tỷ rúp (9 tỷ USD), cao gấp đôi mức 327 tỷ rúp của tháng 3. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dầu mỏ của Nga cũng tăng khoảng 10%.
Song song với đó, việc nguồn cung dầu mỏ qua eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến nhu cầu đối với dầu Nga tăng cao. Đặc biệt là khi Mỹ ban hành cơ chế nới lỏng tạm thời trong 30 ngày, cho phép các quốc gia mua dầu Nga đang vận chuyển trên biển mà không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Trong khi đó, giá dầu Urals – loại dầu chủ lực của Nga đã tăng lên 77 USD/thùng trong tháng 3/2026, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Con số này tăng tới 73% so với tháng trước và cao hơn đáng kể so với mức dự báo trung bình 59 USD/thùng cho cả năm. Giá dầu cao giúp Nga thu về nhiều tiền hơn khi bán hàng cho những quốc gia có nhu cầu.
Nhịp sống thị trường