Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Đại bàng' Samsung rót thêm 4 tỷ USD biến Thái Nguyên thành đại bản doanh bán dẫn, tổng vốn đầu tư tại Việt Nam chạm ngưỡng 'không tưởng'

Hữu Bách | 10-04-2026 - 10:08 AM | Thị trường

Samsung Electronics đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 4 tỷ USD để xây dựng nhà máy đóng gói chip bán dẫn tại Thái Nguyên.

Samsung Electronics được cho là đang chuẩn bị một khoản đầu tư quy mô lớn nhằm xây dựng nhà máy đóng gói chip bán dẫn ở miền Bắc Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tăng mạnh trên toàn cầu.

Theo các nguồn tin, dự án dự kiến đặt tại tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD và sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu khoảng 2 tỷ USD.

Các nguồn tin cho biết kế hoạch này hiện chưa được công bố chính thức, đại diện Samsung từ chối bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Tài chính Việt Nam xác nhận đang làm việc với Samsung để xây dựng biên bản ghi nhớ (MoU) cho một dự án liên quan đến bán dẫn, theo thông cáo phát đi ngày 9/4 nhưng chưa tiết lộ thêm chi tiết.

Việc mở rộng đầu tư diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang chạy đua gia tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu chip cho AI, trung tâm dữ liệu và các thiết bị điện tử thế hệ mới.

Samsung là một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đặt nền móng sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam. Tập đoàn Hàn Quốc xây dựng nhà máy đầu tiên tại Bắc Ninh vào năm 2008, trước khi tiếp tục mở tổ hợp sản xuất smartphone tại Thái Nguyên vào năm 2013.

Sau hơn một thập kỷ, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Samsung, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của châu Á. Nhờ lợi thế về chi phí, vị trí địa lý và các hiệp định thương mại, quốc gia này tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ các tập đoàn công nghệ.

Samsung hiện là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái sản xuất điện tử của quốc gia. Chuỗi cung ứng xoay quanh Samsung bao gồm hàng trăm nhà cung cấp linh kiện, từ điện thoại thông minh đến màn hình và các sản phẩm điện tử khác.

Theo số liệu từ Chính phủ Việt Nam, tính đến năm 2024, Samsung đã đầu tư hơn 23,2 tỷ USD vào Việt Nam và tạo ra khoảng 90.000 việc làm cho người lao động.

Trước đó, năm 2022, Samsung đã rót thêm 920 triệu USD vào hoạt động tại Thái Nguyên, nâng tổng vốn đầu tư của nhà máy Samsung Electro-Mechanics tại đây lên 2,3 tỷ USD. Đầu năm nay, tập đoàn cũng cam kết đầu tư thêm 1,2 tỷ USD để sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp tại tỉnh này.

Nếu kế hoạch nhà máy đóng gói chip được triển khai, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp chuỗi giá trị công nghệ của Việt Nam khi dần tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Samsung tạo dấu ấn đột phá toàn ngành với TV Micro RGB và Vision AI Companion

Hữu Bách

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng triệu tấn hàng quan trọng ồ ạt đổ bộ Việt Nam, Bộ Công Thương lập tức báo tin vui

Hàng triệu tấn hàng quan trọng ồ ạt đổ bộ Việt Nam, Bộ Công Thương lập tức báo tin vui Nổi bật

Một quốc gia Đông Nam Á bất ngờ được đi qua eo biển Hormuz: Đội tàu nhìn "tí hon" mà sao Iran nể mặt thế?

Một quốc gia Đông Nam Á bất ngờ được đi qua eo biển Hormuz: Đội tàu nhìn "tí hon" mà sao Iran nể mặt thế? Nổi bật

Sáng nay, giá bạc thỏi quay đầu tăng

Sáng nay, giá bạc thỏi quay đầu tăng

09:58 , 10/04/2026
Hãng xe có mặt ở Việt Nam vừa ra mắt mẫu SUV cùng cỡ Mazda CX-5: Giá tương đương 500 triệu, đi thẳng Hà Nội - TP.HCM không cần tiếp nhiên liệu

Hãng xe có mặt ở Việt Nam vừa ra mắt mẫu SUV cùng cỡ Mazda CX-5: Giá tương đương 500 triệu, đi thẳng Hà Nội - TP.HCM không cần tiếp nhiên liệu

09:30 , 10/04/2026
Không phải Mỹ, quốc gia này sắp 'hái quả ngọt' từ xung đột Iran - thu ngân sách 9 tỷ USD từ dầu mỏ chỉ trong 1 tháng

Không phải Mỹ, quốc gia này sắp 'hái quả ngọt' từ xung đột Iran - thu ngân sách 9 tỷ USD từ dầu mỏ chỉ trong 1 tháng

09:13 , 10/04/2026
Doanh số Toyota Yaris Cross tăng vọt gần 4 lần, lật đổ vị thế của Hyundai Creta, tham vọng quay lại top xe bán chạy

Doanh số Toyota Yaris Cross tăng vọt gần 4 lần, lật đổ vị thế của Hyundai Creta, tham vọng quay lại top xe bán chạy

09:01 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên