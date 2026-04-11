Cận cảnh "phòng khách di động" của BYD: Mạnh 784 mã lực, chạy 950 km sau một lần sạc

Hữu Bách | 11-04-2026 - 16:23 PM | Thị trường

BYD Great Tang - mẫu SUV cỡ lớn hoàn toàn mới của hãng xe Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện tại các đại lý trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh.

Theo thông tin từ các đại lý tại Trung Quốc, những chiếc BYD Great Tang đầu tiên đã được đưa về trưng bày trước khi hãng chính thức mở bán tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vào cuối tháng 4. Một số đại lý thậm chí đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm trước khi giá bán chính thức được công bố.

Great Tang là phiên bản thương mại của concept Dynasty-D từng ra mắt vào ngày 5/3. Mẫu xe được định vị là SUV lớn nhất và cao cấp nhất trong dòng sản phẩm Dynasty của BYD. Xe có chiều dài hơn 5,3 m, chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm và sử dụng cấu hình ba hàng ghế với tổng cộng bảy chỗ ngồi.

Khoang nội thất của Great Tang được thiết kế theo hướng cao cấp với bảng táp-lô ba màn hình, màn hình giải trí treo trần cho hàng ghế sau, bàn gập dành cho hành khách hàng ghế thứ hai và tủ lạnh tích hợp. Một số phiên bản còn được trang bị ghế “zero gravity” cùng hệ thống âm thanh 27 loa nhằm tăng trải nghiệm tiện nghi cho người dùng.

Phiên bản thuần điện của mẫu SUV này sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai của BYD và hỗ trợ sạc nhanh công suất cao. Bản dẫn động cầu sau được trang bị bộ pin dung lượng 130,15 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 950 km theo chuẩn CLTC, nằm trong nhóm những SUV điện có tầm hoạt động dài nhất hiện nay tại Trung Quốc.

Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất 585 kW, tương đương khoảng 784 mã lực. Nhờ đó, chiếc SUV cỡ lớn này có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 3,9 giây nhưng vẫn duy trì tầm hoạt động khoảng 850 km.

Bên cạnh hệ truyền động mạnh mẽ Great Tang còn được trang bị nhiều công nghệ khung gầm hiện đại như hệ thống treo khí nén DiSus-A với lò xo khí hai buồng, hệ thống đánh lái bánh sau giúp cải thiện khả năng xoay trở cùng cảm biến lidar phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Ngoài phiên bản thuần điện, BYD cũng dự kiến cung cấp các biến thể plug-in hybrid sử dụng hai hệ thống DM-i và DM-p. Bản DM-i kết hợp động cơ 1.5L tăng áp với mô-tơ điện 200 kW, cho phạm vi chạy thuần điện lên tới 342 km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, bản DM-p hướng tới hiệu suất cao hơn với hai mô-tơ điện và tổng công suất khoảng 536 mã lực.

BYD hiện chưa công bố giá bán chính thức của Great Tang. Tuy nhiên, một số nguồn tin trong ngành cho rằng mẫu SUV này có thể được định vị ở mức trên 400.000 nhân dân tệ. Dù vậy, để tránh chồng lấn với thương hiệu cao cấp Denza trong nội bộ tập đoàn, mức giá thực tế cũng có thể được điều chỉnh xuống dưới 300.000 nhân dân tệ.

Nếu được định giá trong khoảng này, Great Tang sẽ cạnh tranh trực tiếp với Geely Galaxy M9 - mẫu SUV plug-in hybrid cỡ lớn đang có giá từ 183.800 đến 248.800 nhân dân tệ và đã đạt hơn 11.000 xe bán ra chỉ trong hai tháng đầu năm.

