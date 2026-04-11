Hoá ra tất cả đều là hiểu lầm - Iran chưa thể mở cửa eo biển Hormuz vì lý do này

Dẫn lời các quan chức Mỹ, NY Times cho hay Iran không thể mở cửa eo biển Hormuz cho nhiều tàu thuyền qua lại hơn vì không thể xác định vị trí tất cả các quả thủy lôi mà nước này đã rải trong tuyến đường thủy và thiếu khả năng gỡ bỏ chúng.

Đây là một trong những lý do khiến Iran không thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chính quyền ông Trump về việc cho phép nhiều tàu thuyền qua lại hơn qua eo biển. Đây cũng là một yếu tố có khả năng làm phức tạp thêm tình hình khi các nhà đàm phán Iran và phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu gặp nhau tại Pakistan vào cuối tuần này để đàm phán hòa bình.

Tháng trước, ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến chống lại Iran, Iran đã sử dụng các tàu nhỏ để rải thủy lôi trong eo biển. Các quả thủy lôi, cùng với mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran, đã làm giảm đáng kể số lượng tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển, đẩy giá năng lượng lên cao và mang lại cho Iran lợi thế lớn nhất trong cuộc chiến.

Iran vẫn để ngỏ một tuyến đường qua eo biển, cho phép các tàu trả phí đi qua. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra cảnh báo rằng tàu thuyền có thể va chạm với thủy lôi, và các tổ chức thông tin bán chính thức đã công bố các bản đồ chỉ ra các tuyến đường an toàn.

Các tuyến đường đó bị hạn chế phần lớn là do Iran đã rải thủy lôi ở eo biển một cách bừa bãi, các quan chức Mỹ cho biết. Không rõ liệu Iran có ghi lại vị trí của từng quả thủy lôi hay không. Và ngay cả khi vị trí được ghi lại, một số quảthủy lôi được đặt theo cách cho phép chúng trôi dạt hoặc di chuyển, theo các quan chức.

Cũng giống như thủy lôi trên đất liền, việc gỡ bỏ thủy lôi trên biển khó khăn hơn nhiều so với việc đặt chúng. Quân đội Mỹ thiếu khả năng gỡ bỏ thủy lôi mạnh mẽ, dựa vào các tàu chiến ven biển được trang bị khả năng rà phá thủy lôi. Iran cũng không có khả năng gỡ bỏ thủy lôi nhanh chóng, ngay cả những quả thủy lôi mà họ đã đặt.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba thảo luận về việc tạm ngừng chiến tranh Mỹ-Israel với Iran, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn hai tuần phụ thuộc vào việc “MỞ CỬA HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN” eo biển Hormuz. Hôm thứ Tư, Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Iran, cho biết eo biển sẽ được mở cửa cho giao thông “với sự cân nhắc kỹ lưỡng về các hạn chế kỹ thuật”. Các quan chức Mỹ cho biết nhận xét của ông Araghchi vềcác hạn chế kỹ thuật là ám chỉ đến việc Iran không thể nhanh chóng tìm hoặc gỡ bỏ thủy lôi.

Ông Araghchi hiện đang ở Islamabad để gặp ông Vance vào thứ Bảy. Với yêu cầu của ông Trump về việc mở cửa eo biển, vấn đề làm thế nào để tăng cường an toàn cho việc đi lại qua tuyến đường thủy này nhanh chóng có thể sẽ là một điểm được thảo luận.

Ngày 2/3, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố rằng eo biển đã bị đóng cửa và khẳng định Iran sẽ “đốt cháy” các tàu nếu chúng đi vào tuyến đường thủy này, theo truyền thông nhà nước. Trong những ngày sau lời đe dọa đó, Iran bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển.

Vì khó theo dõi các tàu nhỏ thả thủy lôi, nên Hoa Kỳ không chắc chắn chính xác Iran đã đặt bao nhiêu thủy lôi ở eo biển hoặc chúng đang ở đâu.

Theo NY Times﻿