Việt Nam vừa đón tin vui cùng lúc từ Nga và Trung Quốc

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 3/2026, song xu hướng giá lại đang chịu áp lực từ nguồn cung toàn cầu dồi dào, khiến triển vọng thị trường trở nên phức tạp hơn.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong tháng 3, Việt Nam xuất khẩu hơn 221.000 tấn cà phê, thu về gần 1 tỷ USD, với giá bình quân khoảng 4.460 USD/tấn. So với tháng trước, sản lượng xuất khẩu tăng hơn một nửa, trong khi kim ngạch tăng gần 50%.

Lũy kế trong quý I/2026, tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 600.000 tấn, mang về hơn 2,7 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tăng nhẹ, trong khi kim ngạch có xu hướng giảm, phản ánh sự điều chỉnh của giá xuất khẩu.

Việt Nam hiện duy trì vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, với diện tích trồng khoảng 710.000 ha. Khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai, vẫn đóng vai trò trung tâm khi chiếm phần lớn diện tích và sản lượng cả nước.

Xét về thị trường, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất của cà phê Việt Nam. Trong đó, Đức dẫn đầu về kim ngạch với 420 triệu USD chiếm khoảng 15% tổng xuất khẩu. Theo sau là Tây Ban Nha và Italy với giá trị đều trên 200 triệu USD.

Bên cạnh châu Âu, xuất khẩu sang Nga cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Trong quý I/2026, xuất khẩu cà phê sang Nga đạt hơn 154 triệu USD, tương đương 36.760 tấn cà phê, tăng mạnh 23% về sản lượng.

Đáng chú ý, trong nhóm 15 thị trường lớn nhất, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, gấp đôi so với cùng kỳ, đạt gần 100 triệu USD.

Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng về sản lượng xuất khẩu, giá cà phê trong nước lại có xu hướng giảm trong tháng 3. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua giảm nhẹ so với tháng trước, chủ yếu do áp lực từ nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là triển vọng mùa vụ thuận lợi tại Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng góp phần gây sức ép lên giá hàng hóa nói chung, trong đó có cà phê. Dù chi phí vận tải có xu hướng tăng do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị, yếu tố này vẫn chưa đủ để bù đắp áp lực từ nguồn cung dư thừa.

Thị trường trong nước ghi nhận giao dịch trầm lắng khi nhiều nông dân có xu hướng giữ hàng, chờ giá phục hồi. Trong khi đó, một số doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động tìm nguồn cung từ các quốc gia khác như Brazil và Indonesia để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, sản lượng cà phê niên vụ 2025–2026 dự kiến tăng khoảng 10% so với vụ trước. Trên bình diện toàn cầu, nhiều tổ chức dự báo thị trường cà phê đang chuyển từ trạng thái thiếu hụt sang cân bằng, thậm chí có thể dư cung trong thời gian tới. Ngân hàng Thế giới cũng nhận định sản lượng cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong niên vụ mới.

Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn, đặc biệt là châu Âu, vẫn duy trì ổn định. Trong bối cảnh nguồn cung chưa thực sự dư thừa so với nhu cầu, các nhà rang xay có xu hướng tăng tích trữ để đảm bảo hoạt động sản xuất. Điều này có thể giúp giá cà phê giữ ở mức cao trong trung hạn, dù khó có khả năng tăng mạnh như giai đoạn trước.