Các chuỗi đồ uống toàn cầu chạy đua thử nghiệm 'matcha mới': Màu tím, ‘ăn ảnh’ mạng xã hội và là nguyên liệu quen thuộc tại Việt Nam

Tờ Financial Times đưa tin, các chuỗi cà phê tại Anh đang đặt cược vào ube, một loại khoai tím có nguồn gốc từ Philippines với kỳ vọng tái hiện thành công mức độ lan truyền (viral) mà matcha từng đạt được trong nhóm khách hàng trẻ, sẵn sàng chi tiêu cao.

Cụ thể, 2 chuỗi cà phê lớn nhất tại Anh là Costa Coffee và Starbucks đã tung ra các dòng đồ uống từ ube vào tháng trước, trong cuộc đua tái tạo sức hút thị giác từng giúp matcha, với màu xanh đặc trưng bùng nổ.

Động thái này diễn ra sau khi các đối thủ như Pret A Manger và Black Sheep Coffee ra mắt sản phẩm phiên bản giới hạn vào năm 2025, bên cạnh việc ube đã từ lâu xuất hiện trong các quán cà phê và nhà hàng Philippines chuyên biệt trên khắp nước Anh.

Theo Kiti Soininen, chuyên gia phân tích thực phẩm và đồ uống tại Mintel, màu tím nổi bật của ube là yếu tố then chốt giúp nguyên liệu này được các thương hiệu lớn ưa chuộng nhằm tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. “Màu sắc lạ và nổi bật chính là cốt lõi, giống như cách matcha và chocolate Dubai từng trở nên viral”, bà nói.

Nishant Bhatia, giám đốc toàn cầu ngành thực phẩm và đồ uống của Costa cho biết doanh số dòng ube của hãng tăng mạnh trong nhóm “khách hàng trẻ, theo xu hướng” nhờ “tính hấp dẫn về hình ảnh”. Trong thông báo ra mắt, Starbucks cũng nhấn mạnh “sự bùng nổ màu sắc ấn tượng” của ube.

Làn sóng hương vị mới này xuất hiện trong bối cảnh các chuỗi cà phê lớn tại Anh đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế trên thị trường tiêu thụ cà phê. Họ đã mất thị phần trong những năm gần đây vào tay các startup như Blank Street, thương hiệu chuyên về matcha hiện đang đàm phán gọi vốn hơn 100 triệu USD để mở rộng, tận dụng nhu cầu từ người tiêu dùng trẻ.

Theo dữ liệu từ Meaningful Vision, giá đồ uống matcha tại các quán cà phê ở Anh trung bình cao hơn khoảng 20% so với latte thông thường. Dù bột ube bán buôn thường rẻ hơn matcha, các loại đồ uống từ ube lại được định giá tương đương. Ví dụ, latte ube vanilla của Starbucks có giá từ 5,45 bảng Anh, còn frappé ube của Costa bắt đầu từ 4,35 bảng.

David Roberts, chuyên gia ngành dịch vụ ăn uống tại hãng luật CMS cho rằng một phần khó khăn của các thương hiệu lớn đến từ việc không bắt kịp thị hiếu thay đổi của thế hệ trẻ, bao gồm xu hướng quan tâm đến sức khỏe và các món ăn “ăn ảnh” trên mạng xã hội.

Costa Coffee chỉ mới ra mắt dòng matcha trên toàn quốc vào tháng 1, sau khi các đối thủ như Caffè Nero và Starbucks đã đón đầu xu hướng này từ trước vốn được khởi xướng bởi các thương hiệu nhỏ hơn.

Theo Scott Martin, cựu lãnh đạo Costa và hiện là nhà sáng lập startup Unity Coffee thì việc Costa nhanh chóng tung ra dòng “Sweet Ube” cho thấy công ty đã “rút ra bài học”.

Lisa Harris, đồng sáng lập công ty tư vấn thực phẩm Harris and Hayes nhận định các thương hiệu đang “liên tục tìm kiếm ‘matcha tiếp theo’”. Loại trà xanh Nhật Bản này đã trở nên phổ biến toàn cầu trong hơn một thập kỷ qua, nhưng nhu cầu tăng mạnh và vụ mùa kém năm ngoái đang gây áp lực lên nguồn cung, đẩy giá lên cao.

“Matcha đã bùng nổ trên TikTok và bạn có thể thấy hiệu ứng đó lan sang đời thực”, Aaron Johal, giám đốc một chi nhánh Black Sheep Coffee tại Dudley cho biết. “Với những người dưới 30 tuổi, đặc biệt là phụ nữ, chính matcha đang kéo khách đến với chúng tôi”.

Caffè Nero cho biết doanh số tăng 5% trong 6 tháng đến tháng 11 một phần nhờ “thành công đáng kể” của dòng matcha đá, theo CEO Gerry Ford, sản phẩm này đã “thu hút khách hàng mới, đặc biệt là phụ nữ trẻ”.

Theo Harris, việc tung ra các hương vị mới đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng đang bị thắt chặt. Sự lạc quan kinh tế của người tiêu dùng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp thuế quan năm ngoái, khi cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông làm suy yếu kỳ vọng phục hồi tăng trưởng.

Ube đã là nguyên liệu quen thuộc của người Philippines trong nhiều thế kỷ, nhưng sự quan tâm từ người Anh hiện đang tăng nhanh, theo Chris Joseph, giám đốc chuỗi cà phê và nhà hàng Philippines Kasa and Kin tại London. Quán này sử dụng ube trong nhiều món, từ latte, cheesecake đến cocktail martini.

Joseph kỳ vọng việc các thương hiệu lớn đưa ube vào menu sẽ giúp ẩm thực Philippines được chú ý hơn. “Chúng tôi đã ăn mừng khi thấy Starbucks và Costa ra mắt sản phẩm ube”, ông nói. “Tôi nghĩ đó là con đường dẫn khách đến với chúng tôi”.

Tuy nhiên, việc ube có thể vượt qua tính “trào lưu” tại Anh hay không vẫn chưa rõ ràng. Johal cho biết phiên bản giới hạn “Hocus Focus Ube Matcha Latte” của Black Sheep Coffee bán rất tốt dịp Halloween, nhưng ông vẫn giữ nó như một sản phẩm “đặc biệt”.

Gần đây, dòng matcha chuối màu vàng rực được Johal đánh giá là một trong những sản phẩm thành công nhất từ trước đến nay của chuỗi. Thương hiệu này hiện bán hơn một chục biến thể matcha và cũng vừa ra mắt đồ uống từ pandan, loại lá đặc trưng Đông Nam Á.

“Hiện tại rất khó để thấy có thứ gì tạo được tác động như matcha”, Johal nói. “Nhưng bất cứ thứ gì có thể trở nên viral hoặc tạo sự mới mẻ đều rất quan trọng để kéo khách quay lại cửa hàng”.

Theo: Financial Times