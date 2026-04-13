Sáng nay, giá bạc đồng loạt giảm

Khánh Vy | 13-04-2026 - 10:36 AM | Thị trường

Giá bạc sáng nay thế giới và trong nước đều giảm do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.793.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.879.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 74,4 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 76,7 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:53 ngày 13/4, giảm 2 triệu đồng/kg so với phiên thứ 6 tuần trước.

Trong 1 tháng qua, bạc đã giảm 7,6%. Nếu mua từ mức đỉnh 123 triệu đồng/kg vào ngày 29/1, thì đến nay nhà đầu tư đã lỗ khoảng 47 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm gần 3% xuống dưới 74 USD/ounce ngay phiên thứ 2 đầu tuần, xóa bỏ những khoản tăng đạt được tuần trước. Điều này xảy ra khi kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ sau các cuộc đàm phán thất bại cuối tuần với Iran làm gia tăng lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang xấu đi. Các hạn chế này sẽ chỉ áp dụng cho các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran bắt đầu từ 10 giờ sáng giờ miền Đông.

Các cuộc đàm phán ở Pakistan đã không đạt được thỏa thuận, với việc Mỹ cáo buộc Tehran từ chối kiềm chế tham vọng hạt nhân của mình. Trong khi đó, Iran được cho là muốn kiểm soát eo biển, đòi bồi thường chiến tranh, một lệnh ngừng bắn trong khu vực và tiếp cận các tài sản ở nước ngoài bị đóng băng.

Việc đóng cửa tuyến đường vận chuyển quan trọng này đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro lạm phát, củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí thắt chặt chính sách hơn nữa. Tình hình này đã gây áp lực lên giá bạc, khiến giá vẫn giảm hơn 20% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Không chỉ bạc, giá vàng cũng nhanh chóng giảm mạnh, xuống mức 4.722 USD/ounce. Trái ngược với kim loại quý như vàng bạc, giá dầu thô tương lai của Mỹ giao tháng 5 đã tăng hơn 8% lên 104,5 đô la mỗi thùng. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 tăng 7,5% lên 102,3 đô la.

