Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SUV tầm giá 700 triệu đồng: Xe Nhật phủ bóng phân khúc nhưng vẫn không thể cạnh tranh với 1 mẫu xe này

Đức Minh | 13-04-2026 - 00:05 AM | Thị trường

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 3/2026 ghi nhận sức tăng trưởng mạnh mẽ với sự dẫn đầu tuyệt đối của xe điện trong phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ dành cho đô thị.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, trong tháng 3/2026, thị trường ô tô Việt Nam có 70.859 xe bán ra thị trường.

Trong đó, tổng doanh số của 7 mẫu xe tiêu biểu thuộc phân khúc SUV hạng B đạt 9.127 chiếc, chiếm khoảng 12,8% tổng lượng xe tiêu thụ toàn thị trường.

Mặc dù chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong bức tranh chung, nhóm xe này lại chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về sức mua giữa các dòng xe đang kinh doanh.

Sự cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B hiện nay không chia đều cho tất cả các đại diện mà tập trung chủ yếu vào nhóm 3 mẫu xe dẫn đầu.

Tính từ tháng 1/2025 đến nay, mẫu xe điện VinFast VF 6 đã liên tiếp dẫn đầu doanh số phân khúc B.

Cụ thể, mẫu xe điện VinFast VF 6 vẫn chưa tìm được đối thủ ở phân khúc khi ghi nhận doanh số đạt 3.152 xe trong tháng 3/2026. Doanh số của VF 6 so với các đối thủ chạy xăng truyền thống cách nhau một khoảng cách khá xa.

Toyota Yaris Cross xếp ở vị trí thứ hai với 2.378 xe bàn giao tới khách hàng. Mitsubishi Xforce đứng ở vị trí thứ ba khi đạt doanh số 1.050 xe.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Creta (749 xe), KIA Seltos (743 xe), Honda HR-V (260 xe) và đứng cuối bảng là Mazda CX-30 (95 xe).

Nhìn vào top 3 mẫu xe dẫn đầu, tổng doanh số của VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce đạt mức 6.580 xe. Con số này cao gấp hơn 3,5 lần, so với tổng lượng bán của 4 mẫu xe còn lại trong danh sách cộng lại, chiếm 72,1% tổng doanh số trong phân khúc SUV hạng B

Điều này cho thấy thị trường đang tập trung sự quan tâm rất lớn vào các mẫu xe năng lượng mới như xe điện và hybrid.

Điểm đặc biệt nhất trong bảng xếp hạng tháng này nằm ở sự bứt phá của VinFast VF 6. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đạt mức tăng trưởng 202% so với tháng trước.

Doanh số của xe điện VF 6 không chỉ dẫn đầu phân khúc, mà còn cao gấp 1,3 lần so với mẫu xe đứng thứ hai là Toyota Yaris Cross. So với mẫu xe đứng cuối bảng là Mazda CX-30, lượng xe bán ra của VF 6 cao gấp hơn 33 lần.

Sự vươn lên của mẫu xe điện nội địa cho thấy lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh đang được người tiêu dùng trong nước tiếp nhận một cách thực tế, thông qua các số liệu kinh doanh cụ thể.

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên