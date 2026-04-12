Giá nhiên liệu leo thang khiến xe điện 'thăng hoa' toàn cầu: Doanh số nhiều thị trường nhảy vọt, có nơi tăng 70% dù bị cắt trợ cấp

Căng thẳng địa chính trị liên quan đến cuộc chiến tranh Iran đã khiến giá dầu thô thế giới biến động mạnh. Tại Liên minh châu Âu, dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy giá xăng trung bình đạt mức 1,87 euro (2,19 đô la) cho mỗi lít vào cuối tháng 3. Mức giá này ghi nhận sự tăng trưởng 14% so với tháng trước đó.

Tình trạng giá cả đắt đỏ và nỗi lo thiếu hụt nhiên liệu cũng đang lan rộng tại thị trường Mỹ và khu vực châu Á. Thực tế này đang trực tiếp thúc đẩy doanh số bán xe điện tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia.

Theo Nikkei, Đức hiện là thị trường ô tô lớn nhất châu Âu với những con số tăng trưởng ấn tượng. Trong tháng 3, quốc gia này đã tiêu thụ 70.633 xe điện mới, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự bứt phá này giúp thị phần xe điện tại Đức tăng thêm 7 điểm phần trăm để đạt mức 24%. Ngược lại, doanh số của các dòng xe sử dụng động cơ xăng và dầu diesel đều ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, các dòng xe hybrid tại đây cũng có mức tăng trưởng doanh số 16%. Tại Pháp, thị trường xe điện mới cũng ghi nhận mức tăng vọt 69% và chiếm tới 28% tổng thị phần ô tô.

Ở châu Âu, người dân bắt đầu quay lại với xe điện khi giá nhiên liệu tại đây tăng vọt.

Thị trường Mỹ đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi đặc biệt do những thay đổi trong chính sách điều hành của chính phủ. Tổng thống Donald Trump đã quyết định bãi bỏ các chính sách hỗ trợ và chấm dứt khoản ưu đãi thuế cho xe điện từ tháng 9 năm ngoái.

Điều này khiến xe điện mới trở nên đắt đỏ hơn đối với phần lớn người dân. Theo số liệu từ Cox Automotive, doanh số bán xe điện mới tại Mỹ đã giảm 27% trong quý 1 năm nay.

Tuy nhiên, giá xăng tăng cao đã khiến sự quan tâm của người tiêu dùng chuyển hướng sang phân khúc xe điện đã qua sử dụng. Doanh số bán các mẫu xe điện cũ có giá thành phải chăng hơn đã tăng 20% trong cùng giai đoạn.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế New York, lượng khách hàng cân nhắc chuyển sang xe điện hoặc xe hybrid vẫn ở mức cao.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng chứng kiến những thay đổi quan trọng về cán cân quyền lực giữa các nhà sản xuất ô tô. Tại Úc, doanh số xe điện trong tháng 3 đã tăng 62% và chiếm 15% tổng lượng xe mới bán ra trên toàn thị trường.

Hãng xe BYD của Trung Quốc đã có sự thăng tiến vượt bậc khi vươn lên vị trí thứ 3 về doanh số tại Úc. Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok ở Thái Lan, các thương hiệu Trung Quốc chiếm tới 8 trong số 10 hãng xe có lượng đơn đặt hàng lớn nhất. Phần lớn các đơn hàng này tập trung vào các dòng xe thuần điện.

Tại Nhật Bản, chính phủ đã triển khai các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát đà tăng của giá xăng dầu. Do đó, số lượng người dùng chuyển sang xe điện tại đây vẫn còn ở mức hạn chế.

Mặc dù doanh số xe điện tháng 3 lần đầu vượt mốc 10.000 chiếc nhưng con số này chủ yếu đến từ tâm lý mua sắm trước khi chính sách trợ cấp thay đổi vào tháng 4.

Hiện tại, các hãng xe như Tesla và BYD đang nỗ lực thu hút khách hàng Nhật Bản bằng các chiến dịch sạc điện miễn phí. Các doanh nghiệp này kỳ vọng những ưu đãi về chi phí vận hành sẽ bù đắp được việc chính phủ cắt giảm hơn một nửa mức trợ cấp mua xe mới.