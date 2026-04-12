2 chiếm hạm của Hải quân Mỹ xuất hiện tại eo biển Hormuz – sắp làm 1 việc cả thế giới cùng mong chờ

Đức Nam | 12-04-2026 - 09:34 AM | Thị trường

Sự xuất hiện của 2 tàu này không liên quan đến hoạt động quân sự.

Hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz hôm thứ Bảy (11/4), tạo tiền đề cho việc bắt đầu một chiến dịch rà phá thủy lôi , Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết.

Tàu USS Frank E. Petersen và USS Michael Murphy đã đi qua eo biển Hormuz và hoạt động trong Vịnh Ba Tư, CentCOM cho biết trong một tuyên bố được đăng trên X, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều lực lượng Mỹ hơn, bao gồm cả máy bay không người lái dưới nước, sẽ tham gia vào nỗ lực rà phá trong những ngày tới.

“Hôm nay, chúng ta đã bắt đầu quá trình thiết lập một tuyến đường mới và chúng ta sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải để khuyến khích sự lưu thông thương mại tự do,” Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CentCOM, cho biết.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2, Iran đã khẳng định quyền kiểm soát eo biển, nơi thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, làm tê liệt hầu hết giao thông thương mại. Nước này đã tấn công các tàu thuyền trong và xung quanh Vịnh Ba Tư một cách lẻ tẻ và có thể đã rải thủy lôi để ngăn cản các chủ tàu và thủy thủ đoàn cố gắng đi qua tuyến đường thủy hẹp này.

Theo các báo cáo gần đây, I ran hiện không có khả năng rà phá các thuỷ lôi này - cũng là nguyên nhân chính khiến họ yêu cầu tàu bè đi qua eo biển Hormuz trong giai đoạn ngừng bắn phải phối hợp nghiêm ngặt với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo theo một tuyến đường riêng.

Trước đó, một số tàu hải quân Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz trong một chiến dịch không phối hợp với Iran – theo báo cáo của Axios.Các tàu này đã đi qua eo biển từ đông sang tây vào Vịnh Ba Tư trước khi quay trở lại Biển Ả Rập, theo báo cáo.

Tuy nhiên, một quan chức tình báo khu vực cho biết hai tàu khu trục đó đã buộc phải quay trở lại sau khi gặp phải các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cũng đưa tin trước đó rằng lực lượng vũ trang nước này đã theo dõi một tàu khu trục của Mỹ được nhìn thấy đang di chuyển từ Fujairah về phía eo biển Hormuz và đã chuyển thông tin này cho Mỹ thông qua các trung gian hòa giải Pakistan. Theo hãng tin Fars, tàu của Mỹ đã quay trở lại từ eo biển sau khi Tehran cảnh báo rằng nó sẽ bị nhắm mục tiêu.

Pakistan đang làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Islamabad trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, hiện đã bước sang tháng thứ hai.

Đức Nam

Tín hiệu cực vui: Ba siêu tàu đồng loạt thông tuyến Hormuz, dòng dầu khổng lồ đang hướng thẳng về Đông Nam Á.

Tín hiệu cực vui: Ba siêu tàu đồng loạt thông tuyến Hormuz, dòng dầu khổng lồ đang hướng thẳng về Đông Nam Á. Nổi bật

Chuyện lạ có thật trên thị trường ô tô Việt Nam tháng 3: Một hãng xe độc chiếm 7 vị trí top đầu doanh số Nổi bật

Tranh cãi menu chuỗi đồ uống nổi tiếng không dùng tiếng Việt, đi uống nước vẫn phải “làm bài kiểm tra ngoại ngữ”?

Căng thẳng Trung Đông: Trung Quốc sắp cấm một mặt hàng cực quan trọng, có thể làm rung chuyển ngành nông nghiệp và công nghiệp thế giới

Thế hệ pin natri mới chính thức lộ diện: Trung Quốc xác lập tiêu chuẩn mới cho pin toàn cầu

Nắng nóng kéo nhu cầu máy lạnh tăng đột biến

