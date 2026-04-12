Thế hệ pin natri mới chính thức lộ diện: Trung Quốc xác lập tiêu chuẩn mới cho pin toàn cầu

Hữu Bách | 12-04-2026 - 07:16 AM | Thị trường

Thế hệ pin natri-ion mới đang bước vào giai đoạn bứt phá tại Trung Quốc khi những thay đổi nhanh chóng về vật liệu đang định hình lại cấu trúc công nghệ pin toàn cầu.

Trung Quốc đang nổi lên như tâm điểm của làn sóng phát triển pin natri-ion thế hệ mới, khi các cải tiến về vật liệu cathode, an toàn và chi phí sản xuất cho thấy công nghệ này đã bước vào giai đoạn công nghiệp hóa thay vì chỉ dừng lại ở thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Theo dữ liệu ngành từ Shanghai Metals Market (SMM), cấu trúc vật liệu trong pin natri-ion tại Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng, với hệ polyanion NFPP trở thành lựa chọn chủ đạo trong sản xuất cathode, chiếm hơn 70% thị phần trong nhiều giai đoạn cuối 2025 và đầu 2026.

Sự dịch chuyển này được xem là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu quá trình hình thành “tiêu chuẩn vật liệu mới” cho thế hệ pin natri-ion đang phát triển nhanh tại thị trường lớn nhất thế giới.

Khác với các công nghệ trước đó, NFPP được đánh giá cao nhờ khả năng ổn định cấu trúc, tuổi thọ chu kỳ dài và chi phí sản xuất thấp hơn, giúp nó trở thành lựa chọn tối ưu cho các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Trong khi đó, các vật liệu oxide dạng lớp (layered oxides) đang dần thu hẹp vai trò do gặp hạn chế về độ bền chu kỳ và chi phí triển khai, khiến chúng chỉ còn phù hợp với một số ứng dụng yêu cầu mật độ năng lượng cao hoặc thử nghiệm giai đoạn đầu.

An toàn trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi

Một trong những điểm đáng chú ý của thế hệ pin natri-ion mới là cải thiện rõ rệt về an toàn nhiệt. Một số thử nghiệm cho thấy cell pin có thể chịu được mức nhiệt lên tới 300°C mà không xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, mở ra tiềm năng ứng dụng trong các môi trường khắc nghiệt.

Song song với đó, các nhà phát triển cũng đang nghiên cứu hệ điện phân không cháy, nhằm nâng cao hơn nữa mức độ an toàn trong các hệ thống lưu trữ điện quy mô lớn.

Ngành pin natri-ion tại Trung Quốc hiện đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng: từ nghiên cứu kỹ thuật sang sản xuất thương mại quy mô lớn.

Thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất lý thuyết, các nhà sản xuất bắt đầu cạnh tranh bằng chi phí trên mỗi chu kỳ sử dụng, độ ổn định vận hành và khả năng ứng dụng thực tế.

Tác động toàn cầu: hình thành “chuẩn mới” cho ngành pin

Sự trỗi dậy của pin natri-ion không chỉ mang ý nghĩa nội địa, mà còn được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng tới cấu trúc công nghệ pin toàn cầu trong dài hạn.

Với lợi thế về chi phí, nguồn nguyên liệu dồi dào và mức độ an toàn cao hơn trong một số điều kiện, công nghệ này đang dần tạo ra một “làn chuẩn thứ hai” bên cạnh pin lithium-ion truyền thống.

Cuộc đua sạc pin nhanh như đổ xăng: BYD gọi, Geely trả lời - ra mắt pin 'gạch vàng' sạc 10-97% trong gần 9 phút

Tín hiệu cực vui: Ba siêu tàu đồng loạt thông tuyến Hormuz, dòng dầu khổng lồ đang hướng thẳng về Đông Nam Á.

Việt Nam vừa đón tin vui cùng lúc từ Nga và Trung Quốc

Nắng nóng kéo nhu cầu máy lạnh tăng đột biến

Chuyện lạ có thật trên thị trường ô tô Việt Nam tháng 3: Một hãng xe độc chiếm 7 vị trí top đầu doanh số

Vận hành sàn giao dịch thịt lợn từ cuối tháng 4

Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ

