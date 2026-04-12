Nắng nóng kéo nhu cầu máy lạnh tăng đột biến
Tại các trung tâm, siêu thị điện máy ở TP HCM, nhu cầu mua máy lạnh đang tăng mạnh do thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất trong năm
Chỉ trong những ngày đầu tháng 4, sức mua đã tăng gấp 4 lần so với tháng 3 và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, xu hướng này sẽ còn kéo dài sang tháng 5.
Các nhà phân phối cho biết lượng hàng tồn kho máy lạnh trên thị trường hiện vào khoảng 1,5 triệu bộ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục nhập thêm khoảng 500.000 bộ, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tăng cao trong thời gian tới.
Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào đang gia tăng. Cụ thể, giá vật tư sản xuất máy lạnh, đặc biệt là đồng, đã tăng tới 30% do ảnh hưởng của biến động tỉ giá và chi phí logistics tăng cao, liên quan đến giá nhiên liệu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Dù vậy, các hệ thống bán lẻ cho biết giá máy lạnh hiện vẫn ổn định và chưa ghi nhận đợt tăng giá nào. Nguyên nhân là do thị trường đang tiêu thụ chủ yếu lượng hàng tồn kho từ trước. "Khả năng tăng giá vẫn có thể xảy ra khi các lô hàng mới được nhập về với chi phí đầu vào cao hơn" - đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết.
Tuy nhiên, thị trường máy lạnh hiện có tới 40 thương hiệu, nên mức độ cạnh tranh rất lớn, góp phần kìm hãm đà tăng giá trong ngắn hạn.
