Nắng nóng kéo nhu cầu máy lạnh tăng đột biến

Theo G.Hưng | 12-04-2026 - 07:06 AM | Thị trường

Tại các trung tâm, siêu thị điện máy ở TP HCM, nhu cầu mua máy lạnh đang tăng mạnh do thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất trong năm

Chỉ trong những ngày đầu tháng 4, sức mua đã tăng gấp 4 lần so với tháng 3 và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, xu hướng này sẽ còn kéo dài sang tháng 5.

Các nhà phân phối cho biết lượng hàng tồn kho máy lạnh trên thị trường hiện vào khoảng 1,5 triệu bộ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục nhập thêm khoảng 500.000 bộ, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tăng cao trong thời gian tới.

Máy lạnh hút hàng do nắng nóng đạt đỉnh

Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào đang gia tăng. Cụ thể, giá vật tư sản xuất máy lạnh, đặc biệt là đồng, đã tăng tới 30% do ảnh hưởng của biến động tỉ giá và chi phí logistics tăng cao, liên quan đến giá nhiên liệu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Dù vậy, các hệ thống bán lẻ cho biết giá máy lạnh hiện vẫn ổn định và chưa ghi nhận đợt tăng giá nào. Nguyên nhân là do thị trường đang tiêu thụ chủ yếu lượng hàng tồn kho từ trước. "Khả năng tăng giá vẫn có thể xảy ra khi các lô hàng mới được nhập về với chi phí đầu vào cao hơn" - đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết.

Tuy nhiên, thị trường máy lạnh hiện có tới 40 thương hiệu, nên mức độ cạnh tranh rất lớn, góp phần kìm hãm đà tăng giá trong ngắn hạn.

Tín hiệu cực vui: Ba siêu tàu đồng loạt thông tuyến Hormuz, dòng dầu khổng lồ đang hướng thẳng về Đông Nam Á.

Việt Nam vừa đón tin vui cùng lúc từ Nga và Trung Quốc

Chuyện lạ có thật trên thị trường ô tô Việt Nam tháng 3: Một hãng xe độc chiếm 7 vị trí top đầu doanh số

06:30 , 12/04/2026
Vận hành sàn giao dịch thịt lợn từ cuối tháng 4

22:32 , 11/04/2026
Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ

20:13 , 11/04/2026
Doanh số xe máy xăng khởi sắc trong quý đầu 2026

19:10 , 11/04/2026

