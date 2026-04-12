Ấn Độ chế tạo bếp chạy khí hydro: Chỉ 1 số điện và 100ml nước, lửa cháy 6 tiếng liên tục, giá 30 triệu

Theo Phạm Hoàng | 12-04-2026 - 16:01 PM | Thị trường

Một startup năng lượng sạch đến từ Ấn Độ vừa giới thiệu bếp nấu chạy bằng khí hydrogen tự sản xuất tại chỗ, không cần bình gas, không khí thải độc hại, hứa hẹn thay đổi cách nấu ăn truyền thống.

Tự tạo nhiên liệu từ nước ngay tại bếp

Greenvize, một công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng sạch tại Ấn Độ, vừa ra mắt hệ thống bếp nấu hydrogen dạng plug-and-play, có thể sử dụng cho cả hộ gia đình lẫn bếp thương mại. Điểm đặc biệt của sản phẩm nằm ở khả năng tự tạo nhiên liệu hydrogen ngay trong quá trình sử dụng, thay vì phải mua gas hay kết nối đường ống dẫn khí.

Cốt lõi của hệ thống là một bộ điện phân màng trao đổi proton (PEM electrolyzer) được tích hợp trực tiếp vào bếp nấu. Khi người dùng vặn núm bếp, hệ thống sẽ tách nước thành khí hydrogen và oxy thông qua quá trình điện phân. Hydrogen được đưa thẳng vào đầu đốt để nấu ăn ngay lập tức mà không cần bước lưu trữ trung gian. Sản phẩm phụ duy nhất thải ra trong quá trình nấu là hơi nước, còn khí oxy được giải phóng ra môi trường xung quanh, giúp cải thiện chất lượng không khí trong khu vực bếp.

Theo ông Sanjeev Choudhary, đồng sáng lập kiêm giám đốc Greenvize, hệ thống chỉ cần khoảng 100ml nước cất hoặc nước RO (lọc thẩm thấu ngược) cùng khoảng 1kWh điện năng là đủ để duy trì nấu ăn liên tục đến 6 tiếng. Đây là con số khá ấn tượng, đặc biệt khi so sánh với bếp từ truyền thống có thể tiêu thụ tới 2kW mỗi vùng nấu, tức khoảng 12kWh cho cùng khoảng thời gian 6 tiếng.

Linh hoạt với lưu trữ hydrogen và năng lượng mặt trời

Ở cấu hình tiêu chuẩn, bộ điện phân được ghép trực tiếp với bếp nấu, hydrogen tạo ra đến đâu dùng đến đó theo thời gian thực, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu lưu trữ. Tuy nhiên, Greenvize cũng cung cấp tùy chọn tích hợp bình chứa hydrogen cho những khách hàng có nhu cầu đặc thù. Với giải pháp này, hệ thống có thể sản xuất hydrogen vào giờ thấp điểm hoặc khi có nguồn điện mặt trời dồi dào, rồi trữ lại để dùng vào giờ cao điểm. Các tùy chọn lưu trữ bao gồm bình khí nén áp suất 200 - 300 bar hoặc bồn chứa áp suất thấp để cân bằng ngắn hạn.

Hệ thống cũng có thể kết hợp với pin năng lượng mặt trời trên mái nhà, rất phù hợp cho những khu vực có nguồn điện không ổn định hoặc không tiếp cận được mạng lưới phân phối gas. Theo Greenvize, bếp được chế tạo từ thép không gỉ với các hệ thống an toàn tích hợp, đảm bảo vận hành liên tục và bền bỉ.

Hướng đến bếp công nghiệp và vùng nông thôn

Greenvize hiện đang nhắm tới các môi trường có nhu cầu nấu nướng lớn như khách sạn, bếp ăn cộng đồng và khu vực nông thôn, nơi tính linh hoạt và độ tin cậy của nguồn nhiên liệu là yếu tố then chốt. Ông Choudhary nhấn mạnh rằng dù cùng sử dụng điện, nhưng bếp hydrogen của Greenvize có sự khác biệt cơ bản so với bếp từ về hiệu suất, tính linh hoạt và khả năng ứng dụng thực tế, đặc biệt trong các bếp ăn quy mô lớn.

Sản phẩm cũng được phát triển theo định hướng của Chương trình Hydrogen Xanh Quốc gia Ấn Độ (National Green Hydrogen Mission), hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng bền vững.

Về giá bán, phiên bản bếp đơn (một vùng nấu) có giá 1.128 USD (khoảng 29.8 triệu đồng) chưa bao gồm thuế GST, trong khi bản bếp đôi có giá 1.610 USD (khoảng 42.5 triệu đồng) chưa thuế. Mức giá này khá cao so với bếp gas hay bếp từ thông thường, nhưng bù lại chi phí vận hành được cho là thấp hơn và hoàn toàn không phát thải khí gây ô nhiễm.

