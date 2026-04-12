Tin vui: Xăng dầu chính thức được miễn nhiều loại thuế quan trọng đến hết 30/6

Quyết định này được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động.

Tại phiên họp sáng 12/4 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Kết quả biểu quyết cho thấy sự đồng thuận rất cao của cơ quan lập pháp. Cụ thể, có 460/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, tương đương 100% số đại biểu có mặt và chiếm 92% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Theo Bộ trưởng, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều thống nhất rằng việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm ứng phó kịp thời với những biến động của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, đồng thời góp phần giảm áp lực chi phí đối với nền kinh tế.

Theo nội dung Nghị quyết được thông qua, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay sẽ được điều chỉnh xuống 0 đồng mỗi lít . Đây được xem là mức giảm sâu nhất từ trước tới nay đối với sắc thuế này.

Đối với thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu và nhiên liệu bay sẽ thuộc nhóm không phải kê khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định.

Ngoài ra, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại cũng được đưa về mức 0%, tạo thêm dư địa để giảm áp lực giá bán lẻ nhiên liệu trong nước.

Nghị quyết quy định các chính sách thuế nêu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Quốc hội đồng thời giao Chính phủ theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế để chủ động điều chỉnh thời gian áp dụng khi cần thiết, có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn hiệu lực của Nghị quyết.

Trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ cũng được phép điều chỉnh các quy định về thuế trong phạm vi Nghị quyết nhằm đảm bảo việc điều hành thị trường xăng dầu phù hợp với thực tế, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Việc Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết này ngay tại kỳ họp đầu tiên cho thấy sự quyết liệt trong việc phối hợp với Chính phủ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ người dân cũng như doanh nghiệp trước áp lực chi phí năng lượng.

Với việc nhiều sắc thuế được đưa về mức 0%, thị trường xăng dầu trong nước được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành vận tải, sản xuất và dịch vụ phục hồi mạnh hơn trong quý II/2026, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.











