Lộ diện mẫu iPhone Ultra, thiết kế mới hoàn toàn

Trong bối cảnh thị trường smartphone màn hình gập ngày càng sôi động, Apple được cho là đang chuẩn bị bước vào cuộc chơi với một sản phẩm hoàn toàn mới.

Các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Apple nhiều khả năng sẽ không sử dụng tên gọi “iPhone Fold” cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Thay vào đó, hãng đang cân nhắc tên “iPhone Ultra” nhằm nhấn mạnh định vị cao cấp và trải nghiệm khác biệt của sản phẩm.

Nguồn tin từ tài khoản Digital Chat Station cho biết, quyết định đặt tên thường được đưa ra ở giai đoạn cuối trong quá trình phát triển. Điều này khiến các thông tin rò rỉ lần này được đánh giá có độ tin cậy tương đối cao.

Việc lựa chọn tên gọi “Ultra” được xem là phù hợp với chiến lược sản phẩm mà Apple đã áp dụng trong nhiều năm. Trước đó, hãng từng sử dụng hậu tố này cho các thiết bị như Apple Watch Ultra hay các dòng chip M-series Ultra, nhằm nhấn mạnh trải nghiệm cao cấp thay vì chỉ tập trung vào cấu hình.

Với mẫu iPhone màn hình gập, cách đặt tên này được cho là hợp lý hơn so với “Fold”. Trong khi “Fold” chỉ mô tả cơ chế gập, “Ultra” mang hàm ý rộng hơn, bao trùm cả trải nghiệm sử dụng và định vị sản phẩm.

Theo các rò rỉ, thiết bị có thể sở hữu màn hình chính khoảng 7,8 inch khi mở ra, tiệm cận kích thước của một mẫu iPad mini. Tuy nhiên, sản phẩm này có thể không được trang bị đầy đủ các tính năng cao cấp như dòng iPhone Pro Max. Một số nguồn tin cho rằng máy sẽ không có Face ID và chỉ sở hữu cụm hai camera sau.

Việc Apple lựa chọn tên gọi “Ultra” có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến toàn thị trường smartphone. Nhiều nhà sản xuất, đặc biệt là các hãng Trung Quốc, được cho là đang cân nhắc áp dụng cách đặt tên tương tự cho các thiết bị màn hình gập trong tương lai.

Trong khi đó, Samsung cũng được cho là đang phát triển một mẫu máy gập mới với tỷ lệ màn hình rộng, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Apple.

Giới phân tích nhận định, cách đặt tên không chỉ đóng vai trò nhận diện mà còn góp phần định vị sản phẩm trong tâm trí người dùng. Với tầm ảnh hưởng của Apple, các xu hướng đặt tên do hãng khởi xướng thường nhanh chóng lan rộng trong ngành.

Bên cạnh tên gọi, mức giá dự kiến khoảng 1,999 USD (tương đương hơn 50 triệu đồng) cũng cho thấy Apple đang nhắm đến phân khúc cao cấp. Trong bối cảnh smartphone màn hình gập vẫn là thị trường ngách, việc kết hợp yếu tố trải nghiệm mới với sức mạnh thương hiệu được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.