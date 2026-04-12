Tàu cao tốc của Vinspeed có thể đạt tới 350km/h, chạy Hà Nội - Quảng Ninh chỉ trong 23 phút

Ngày 12/04/2026, tại tỉnh Quảng Ninh, lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội và Quảng Ninh đã được tổ chức. Sự kiện là sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup và chính quyền các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2028.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương hơn 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư. Tuyến đường sắt có tổng chiều dài 120,2 km, đi qua bốn địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Hạ tầng tuyến được thiết kế để đáp ứng tốc độ tối đa lên tới 350 km/h, riêng đoạn chạy qua địa phận Hà Nội có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h.

Về lộ trình, điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (thuộc khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội) và điểm cuối tại ga Hạ Long (thuộc khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Quảng Ninh). Hệ thống bao gồm ba ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và một trạm bảo dưỡng (depot) đặt tại ga cuối Hạ Long.

Dự án sử dụng thế hệ tàu cao tốc cùng hệ thống thông tin, tín hiệu và các trang thiết bị kỹ thuật do Siemens Mobility (Đức) cung cấp. Theo thỏa thuận, đơn vị này sẽ thực hiện lộ trình chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành. Khi đi vào hoạt động chính thức, thời gian di chuyển giữa hai địa phương dự kiến rút ngắn xuống còn khoảng 23 phút.

Đây là dự án đường sắt tốc độ cao thứ hai do đơn vị này triển khai, sau tuyến Bến Thành - Cần Giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã động thổ vào tháng 12/2025. Việc liên tiếp thực hiện các dự án hạ tầng này hướng tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp đường sắt và hệ thống giao thông hiện đại tại Việt Nam.



