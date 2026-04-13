Honda Dash 125 2026 mở bán tại Việt Nam: Xe số giá hơn SH 125i, có phanh đĩa sau như xe thể thao

Chỉ sau vài tháng giới thiệu tại Malaysia, mẫu xe Honda Dash 125 phiên bản 2026 đã được mang về Việt Nam bởi một đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu tư nhân ở TP.HCM. Xe gây chú ý với giá bán 88 triệu đồng - đắt hơn cả mẫu xe được Honda Việt Nam phân phối chính hãng như SH 125i (từ 76.47 triệu đồng), CT 125 (85,8 triệu đồng) hay Cub C125 (từ 86,29 triệu đồng).

Theo chia sẻ từ đơn vị nhập khẩu, Honda Dash 125 hướng đến nhóm khách hàng tìm một mẫu sản phẩm khác biệt so với các dòng xe phổ biến trên thị trường để sử dụng hàng ngày cũng như sưu tầm. Thị trường mục tiêu của mẫu xe số này là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Về kích thước, Honda Dash 125 sở hữu thông số 1.894 x 707 x 1.108 mm (dài x rộng x cao), tương đương với Honda Wave RSX 110 đang bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, khối lượng Dash 125 nặng hơn 7 kg, đạt 105 kg. Xe có kiểu dáng tổng thể thiên về thể thao, với nhiều đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, tạo cảm giác cứng cáp và năng động.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Honda Dash 125 lại nằm ở hệ thống an toàn. Xe được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau - trang bị hiếm thấy trong phân khúc xe số phổ thông tại Việt Nam. Phần lớn các mẫu xe số trong nước vẫn sử dụng phanh tang trống cho bánh sau nhằm tối ưu chi phí.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 125 cc, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất 9,92 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 4 cấp.

So với các phiên bản trước, Dash 125 2026 thay đổi cách phối màu, thiết kế tổng thể và trang bị gần như được giữ nguyên. Xe có 4 tùy chọn màu gồm bạc, xanh dương, trắng và xanh lá.

Sự xuất hiện của Honda Dash 125 2026 tại Việt Nam cho thấy không phải lúc nào giá trị của một mẫu xe cũng nằm ở cấu hình hay thông số. Với một bộ phận người dùng, yếu tố độc lạ đôi khi lại là lý do đủ lớn để chi trả mức giá ngang xe tay ga cao cấp cho một mẫu xe số phổ thông.

Những hình ảnh chi tiết của Honda Dash 125 2026: