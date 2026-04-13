Unicity Việt Nam: 14 năm đồng hành phát triển con người và thành công bền vững

Tại Unicity, thành công không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh, mà còn bằng sức khỏe, tư duy, năng lực dẫn dắt và giá trị bền vững mà mỗi cá nhân tạo ra cho cộng đồng.

Đằng sau hành trình ấy là những câu chuyện rất khác nhau của các thủ lĩnh cấp cao. Mỗi người đến với Unicity từ một điểm xuất phát riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một niềm tin: khi con người thay đổi từ bên trong, thành công sẽ không còn là điều ngẫu nhiên.



Nguyễn Thị Hải Yến: Hạnh phúc toàn phần bắt đầu từ sự thay đổi bên trong

Điều gì khiến một người lựa chọn gắn bó lâu dài với mô hình kinh doanh sức khỏe?

Với Chairman’s Club Member – Crown Diamond Nguyễn Thị Hải Yến (Tâng Xinh), hành trình đó không bắt đầu từ một bản kế hoạch kinh doanh, mà bắt đầu bằng nhu cầu sức khoẻ của chính cá nhân chị.

Trước khi đến với Unicity, chị từng đối diện với tình trạng béo phì và nghiện rượu. Chính những khủng hoảng cá nhân ấy đã trở thành "cơ duyên" đưa chị đến với Unicity và mô hình này với một mong muốn "thay đổi bản thân". Vậy là từ một điểm chạm rất đời thường, chị dần nhận ra đây không chỉ là giải pháp cho sức khỏe, mà còn là môi trường phát triển con người một cách toàn diện.

Chị nhận thấy giá trị khác biệt đủ để gắn bó lâu dài chính là tầm nhìn của Unicity. "Tầm nhìn 10.000 Diamonds cho tôi thấy cơ hội phát triển không chỉ cho bản thân mà còn cho cả đội ngũ một cách bền vững", chị chia sẻ. Từ đó chị quyết định lựa chọn Unicity là sự nghiệp của mình, thay vì một công việc ngắn hạn.

Từ trải nghiệm đó, chị cũng định nghĩa lại thành công theo cách sâu sắc hơn: Thành công, với chị, không chỉ là danh hiệu hay thành tích, mà là một cuộc sống hạnh phúc toàn phần, trong đó sức khỏe và phong cách sống là nền tảng. Khi sức khỏe thay đổi, con người có nhiều năng lượng hơn để hành động, để bền bỉ, và để theo đuổi những giá trị lớn hơn chính mình.

Trong vai trò người dẫn dắt, chị Hải Yến không chỉ tập trung vào con số đơn thuần, mà đặt trọng tâm vào việc phát triển con người. Chị tin rằng Unicity mang đến cơ hội để một người bình thường có thể trở nên phi thường – nếu họ đủ kiên định và không bỏ cuộc. Vì vậy, điều chị theo đuổi không chỉ là kết quả kinh doanh, mà là năng lực lãnh đạo và sự trưởng thành của từng thành viên trong hệ thống.

Chairman's Club Member - Crown Diamond Nguyễn Thị Hải Yến tại một sự kiện đào tạo cho hệ thống.

Hành trình đạt đến Crown Diamond, theo chị, không phải là câu chuyện của thành tích, mà là cả một quá trình phát triển nội lực bền vững. Khi được hỏi về "cái giá" của sự bứt phá, chị nhấn mạnh đó là sự trưởng thành về tâm thức qua từng chặng đường. Mỗi cấp bậc đạt được không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp, mà còn là một lần rèn luyện để hiểu mình sâu hơn, nâng cao tư duy và hoàn thiện năng lực dẫn dắt.

Với chị, giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở sự thay đổi từ bên trong. Unicity, vì thế, không đơn thuần chỉ là một mô hình kinh doanh, mà còn là hành trình giúp con người vượt qua giới hạn của chính mình – nơi mà chỉ cần không bỏ cuộc, mọi khả năng đều có thể được mở rộng.

Võ Hoài Nam: "Tái tạo con người" để kiến tạo tương lai

"Khi một người bắt đầu từ việc cải thiện sức khỏe, họ có năng lượng để hành động" – đó là cách Chairman’s Club Member – Triple Diamond Võ Hoài Nam nhìn nhận hành trình của mình tại Unicity.

Từng trải qua nhiều mô hình kinh doanh, anh đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Điều gì còn thiếu trong những "bản thiết kế" tăng trưởng trước đây? Câu trả lời, theo anh, nằm ở con người. "Phần lớn mô hình chỉ tập trung vào doanh thu, nhưng không giải quyết được gốc rễ là năng lực và chất lượng của người vận hành. Họ thiếu một nền tảng đủ vững về sức khỏe, tư duy và sự kỷ luật để tận dụng cơ hội đó", anh chia sẻ. Chính giới hạn này khiến nhiều người dù nỗ lực vẫn không thể bứt phá.

Chairman's Club Member - Triple Diamond Võ Hoài Nam

Việc lựa chọn Unicity, vì thế, không chỉ đến từ sản phẩm hay cơ hội kinh doanh đơn thuần, mà từ khả năng "tái tạo con người" – điều anh cho là khác biệt cốt lõi. Theo anh, mô hình này tác động đồng thời vào Thân – Tâm – Trí: khi sức khỏe được cải thiện, năng lượng thay đổi; khi tư duy được huấn luyện, cách nhìn nhận và ra quyết định cũng thay đổi.

Với Triple Diamond Võ Hoài Nam, Unicity không chỉ là một mô hình kinh doanh, mà là một "mảnh ghép" để kiến tạo một thế hệ con người mới – chủ động hơn, kỷ luật hơn và có khả năng tạo ra giá trị bền vững. Đây cũng chính là nền tảng để hiện thực hóa một tương lai mà trước đó, theo anh, "chưa từng tồn tại".

Dương Thùy Linh – Nguyễn Việt Thắng: Khi thành công không còn là đánh đổi

Hai vợ chồng Chairman's Club Member - Triple Diamond Dương Thùy Linh & Nguyễn Việt Thắng

Ở giai đoạn sự nghiệp riêng đang rực rỡ, Chairman’s Club Member – Triple Diamond Dương Thùy Linh và Nguyễn Việt Thắng đối diện với câu hỏi mang tính bước ngoặt: Liệu thành công hiện tại có thể duy trì bền vững trong dài hạn, và cái giá phải trả là gì?

Thứ chị Thùy Linh tìm kiếm không chỉ là thu nhập, mà là một mô hình có thể phát triển lâu dài, ít rủi ro, có đòn bẩy – nhưng quan trọng hơn, không đánh đổi thời gian cho gia đình.

Unicity xuất hiện như một lời giải phù hợp cho bài toán đó.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định lại đến từ một trải nghiệm rất đời thường: sức khỏe của gia đình. Khi trực tiếp sử dụng sản phẩm và chứng kiến sự cải thiện rõ rệt, chị nhận ra giá trị này không chỉ dành cho riêng mình. Từ đó, niềm tin được hình thành – không chỉ vào sản phẩm, mà vào ý nghĩa của công việc.

Và hai vợ chồng chị đã cùng đồng hành trong việc phát triển đội nhóm của mình. Dù là vợ chồng nhưng mỗi người đều độc lập, không kiểm soát nhau mà tạo không gian riêng để mỗi cá nhân phát triển. Điều này cũng được chị áp dụng với chính hệ thống của mình.

Với anh chị Việt Thắng & Thùy Linh, Unicity không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà là một cách sống – nơi thành công không còn là sự đánh đổi, mà là sự hài hòa giữa việc phát triển cá nhân, gia đình và giá trị cho cộng đồng.

Khi thành công bắt đầu từ con người

Ba câu chuyện, ba điểm khởi đầu khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Unicity không được nhìn nhận đơn thuần như một cơ hội kinh doanh, mà như một hành trình phát triển con người.

Những chia sẻ chân thành từ các thủ lĩnh cấp cao của Unicity phần nào cho thấy lý do họ lựa chọn bắt đầu cùng doanh nghiệp, hành trình trưởng thành để trở thành những người dẫn dắt, cũng như những giá trị đã giúp họ từng bước xây dựng thành công theo hướng bền vững.

Sau 14 năm tại Việt Nam, Unicity không chỉ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng của một thương hiệu, mà còn kiên định với hành trình góp phần xây dựng một cộng đồng những con người khỏe mạnh hơn, chủ động hơn và có năng lực tạo ra những giá trị tích cực, lâu dài cho chính mình và cho xã hội.