Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 50 can nhựa chứa đẩy chất lỏng trên xe VAN sát cửa khẩu giữa đêm, lời khai tài xế hé lộ điều khó ngờ

Theo Nam An | 13-04-2026 - 08:06 AM | Thị trường

Phát hiện xe VAN chở 50 can nhựa chứa khoảng 1.500 lít xăng gần cửa khẩu Lao Bảo lúc nửa đêm, tài xế khai mua gom rồi vận chuyển sát biên giới để xé lẻ đưa sang Lào kiếm lời.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 22h ngày 11/4, tại khu vực xã Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải VAN mang biển kiểm soát 74D-00.727 đang vận chuyển xăng trái phép.

Tài xế vận chuyển xăng trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện do tài xế Nguyễn Thanh Lương (sinh năm 1970, trú tại xã Lao Bảo) điều khiển đang chở theo 50 can nhựa loại 30 lít chứa đầy xăng (tổng cộng khoảng 1.500 lít). Qua đấu tranh, tài xế khai nhận số xăng trên được thu mua từ các đại lý tại khu vực Khe Sanh, sau đó vận chuyển về kho bãi sát biên giới để xé lẻ, dùng xe máy đưa sang Lào tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.

50 can nhựa chứa đầy xăng trên xe ô tô

Hiện vụ việc cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn tình trạng thất thoát xăng dầu và đảm bảo ổn định thị trường trong nước.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên