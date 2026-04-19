Giá vé máy bay dịp 30-4, 1-5 tăng cao, nhiều chặng vẫn còn vé

Theo khảo sát của cơ quan quản lý hàng không, lượng khách đặt chỗ trong giai đoạn nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25 đến 27-4) và kỳ nghỉ 30-4, 1-5 (từ ngày 30-4 đến 3-5) không dồn vào một vài ngày cao điểm như mọi năm. Hai kỳ nghỉ năm nay diễn ra sát nhau, kéo dài thời gian, giúp hành khách chủ động giãn lịch trình.

Trong các ngày đầu kỳ nghỉ, gồm 25, 26-4 và 29, 30-4, nhiều đường bay từ Hà Nội và TPHCM tới các điểm du lịch vẫn còn nhiều ghế trống. Trong đó, chì một số chặng có tỉ lệ lấp đầy trên 90%, như TPHCM - Tuy Hòa, TPHCM - Côn Đảo, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Chu Lai và Hà Nội - Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu trở về Hà Nội và TPHCM tăng dần vào cuối kỳ nghỉ nhưng nhìn chung, tỉ lệ đặt chỗ vẫn chưa quá cao. Chỉ hai chặng Côn Đảo - TPHCM và Đồng Hới - Hà Nội đạt tỉ lệ lấp đầy trên 80%.

Đáng chú ý, đường bay trục TPHCM - Hà Nội, thường xuyên quá tải vào các dịp lễ, song hiện mới đạt tỉ lệ lấp đầy khoảng 20-40%, cho thấy hành khách vẫn còn nhiều lựa chọn về chuyến bay và giờ bay.

Giá vé máy bay trong dịp nghỉ lễ năm nay tương đương Tết Nguyên đán 2026 và tăng nhẹ 8-10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với chặng Hà Nội - TPHCM trong giai đoạn 25-4 đến 29-4, giá vé phổ thông dao động 3,2-4,2 triệu đồng một chiều. Vietnam Airlines và Bamboo Airways niêm yết mức cao nhất, khoảng 3,9-4,2 triệu đồng. Vietjet Air bán vé 3,2-3,9 triệu đồng, còn Vietravel Airlines khoảng 3,3-3,8 triệu đồng.

Với chặng TPHCM - Đà Nẵng ngày 29-4, Vietnam Airlines bán vé 2,7-3,2 triệu đồng, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có mức 1,8-2,6 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận giá vé 2,1-3,8 triệu đồng, tùy hãng. Trong đó, Vietnam Airlines niêm yết 2,6-3,8 triệu đồng, các hãng còn lại phổ biến 2,1-2,9 triệu đồng.

Một số đường bay du lịch có giá cao hơn đáng kể. Với chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết tới 4,8 triệu đồng, Vietjet Air từ 3 đến 4,6 triệu đồng. Chặng TPHCM - Phú Quốc có giá 1,8-3 triệu đồng, còn Hà Nội - Cam Ranh ở mức 3,5-4,2 triệu đồng.

Ở chiều về ngày 3-5, giá vé tăng mạnh. Trên chặng Cam Ranh - Hà Nội, Vietjet Air bán vé 3,9-4,2 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé phổ thông.

Từ Cam Ranh về TPHCM, Vietjet Air niêm yết vé 2-2,3 triệu đồng, còn Vietnam Airlines từ 2,6 đến 3,1 triệu đồng.

Đáng chú ý, chặng Phú Quốc - Hà Nội ngày 3-5 hầu như không còn vé phổ thông. Trên chặng Phú Quốc - TPHCM, Vietnam Airlines bán vé 2,1-3 triệu đồng, còn Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines dao động 1,9-2,3 triệu đồng.