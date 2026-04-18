Hà Nội bổ sung 53 xe buýt điện, nâng chất lượng phục vụ trên 3 tuyến

Theo Transerco, việc đưa xe buýt điện vào vận hành trên các tuyến 16 (Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Nước Ngầm), 24 (Long Biên – Ngã Tư Sở – Cầu Giấy) và 29 (Bến xe Giáp Bát – Tân Lập) nhằm , từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời thực hiện mục tiêu chuyển đổi phương tiện xanh theo kế hoạch của Thành phố.

Cụ thể, tổng số 53 xe buýt điện cỡ trung bình được bố trí trên 3 tuyến, trong đó tuyến 16 có 17 xe, tuyến 24 có 15 xe và tuyến 29 gồm 21 xe. Đây đều là các dòng xe buýt đô thị hiện đại, thiết kế sàn thấp, thuận tiện cho người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật; đồng thời được trang bị nhiều tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Hình ảnh tuyến buýt số 24 được thay thế bằng xe buýt điện từ ngày 18/4.

Đáng chú ý, đoàn phương tiện này thuộc Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững phục vụ tuyến đường sắt đô thị số 3. Cùng với việc đưa xe vào khai thác, hệ thống hạ tầng đi kèm cũng đã được đầu tư đồng bộ, gồm 27 trụ sạc và một trạm cấp nguồn điện, bảo đảm điều kiện vận hành ổn định, an toàn và liên tục.

Trước đó, từ ngày 1/4/2026, Transerco đã đưa vào hoạt động 56 xe buýt điện trên các tuyến 15, 17 và 36. Trong năm 2025, đơn vị này cũng đã thí điểm và khai thác 63 xe buýt điện trên 4 tuyến, ghi nhận phản hồi tích cực từ người dân và hành khách về chất lượng dịch vụ cũng như sự thân thiện với môi trường.

Việc tiếp tục mở rộng sử dụng xe buýt điện khẳng định quyết tâm của Transerco trong chuyển đổi sang phương tiện giao thông thân thiện môi trường, góp phần giảm phát thải, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng và hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, sạch, văn minh, hiện đại.