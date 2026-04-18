Loạt xe Kia giảm giá hàng chục triệu đồng, có mẫu rẻ hơn cả xe hạng A

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về giá, đặc biệt ở các phân khúc SUV phổ thông, nhiều hãng xe đang liên tục điều chỉnh chính sách bán hàng nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, việc các hãng tung chương trình ưu đãi theo từng thời điểm, đặc biệt vào các dịp cao điểm như lễ 30/4 - 1/5, trở thành động thái quen thuộc để thúc đẩy doanh số.

Kia Carnival là một trong những mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid hiếm hoi trong phân khúc xe cỡ lớn hiện nay.

Kia Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi triển khai chương trình giảm giá trên nhiều dòng xe trong tháng 4, với mức ưu đãi vài chục triệu đồng tùy mẫu. Mức hỗ trợ chủ yếu dưới dạng giảm trực tiếp vào giá bán, kèm một số quà tặng tại đại lý, áp dụng cho cả một số xe ra mắt chưa lâu. Ngoài ra, các đại lý có thể có chương trình riêng.

Kia Carnival Hybrid mới được bổ sung bản Premium hồi cuối năm 2025 nay được giảm 20 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm xuống còn 1,519 tỷ đồng.

Kia Sorento là mẫu xe nhận được mức ưu đãi chính hãng lớn nhất trong dịp này.

Đáng chú ý, Kia Sorento lần đầu được áp dụng mức giá ưu đãi chính hãng kể từ khi bản 2025 ra mắt thị trường hồi tháng 9. Với mức giảm cao nhất lên tới 50 triệu đồng, giá hai phiên bản cao cấp nhất của mẫu SUV 7 chỗ này còn từ 1,199 tỷ đồng.

Trong phân khúc SUV hạng C, Kia Sportage được giảm 20 triệu đồng cho phiên bản cao cấp Premium, đưa giá xuống mức 799 triệu đồng.

Bên cạnh chính sách từ hãng, một số đại lý có thể triển khai thêm các chương trình ưu đãi riêng.

Ở phân khúc thấp hơn, Kia Seltos được giảm tối đa 31 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 554 triệu đồng, thấp nhất phân khúc, nới rộng khoảng giá với những đối thủ như Toyota Yaris Cross ngay cả khi đã áp dụng ưu đãi. Trong khi đó, Kia Sonet nhận hỗ trợ khoảng 25 triệu đồng, đưa giá khởi điểm xuống còn 475 triệu đồng, mức giá bán thấp nhất kể từ khi ra mắt, cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong phân khúc. Một mẫu xe 7 chỗ giá mềm là Kia Carens cũng được giảm 20 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 569 triệu đồng.

Ngoài các dòng SUV, một số mẫu sedan và hatchback như K5, K3, Soluto và Morning cũng được giảm giá, với mức giảm cao nhất khoảng 26 triệu đồng. Trong đó, Kia Soluto có giá sau ưu đãi từ 319 triệu đồng, thuộc nhóm thấp nhất thị trường ô tô hiện nay. Với giá này, Soluto còn "mềm" hơn cả bản tiêu chuẩn của những chiếc xe hạng A như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo.

Ngoài chương trình chính hãng, các đại lý có thể áp dụng các chương trình riêng. Tham khảo một đại lý ở TP.HCM, Kia Carnival máy dầu được giảm giá tới 70 triệu đồng tùy từng phiên bản. Nhờ đó, mẫu xe này có giá chỉ còn 1,239 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 3/2026, Kia đã bàn giao lũy kế hơn 420.000 xe tại thị trường Việt Nam. Với động thái giảm giá mạnh tay, những chiếc xe Kia được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trong phân khúc, qua đó có thể viết lại cục diện doanh số trong thời gian tới.