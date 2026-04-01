Ông Trump: Iran đang gỡ toàn bộ thủy lôi tại Hormuz 'dưới sự hỗ trợ của Mỹ'

Hữu Bách | 18-04-2026 - 00:02 AM | Thị trường

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang trực tiếp hỗ trợ Iran rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ và các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran trên nền tảng Truth Social, trong đó ông cho biết Iran “với sự hỗ trợ của Mỹ, đã và đang tháo dỡ toàn bộ thủy lôi”.

“Iran đã và đang loại bỏ toàn bộ thủy lôi với sự hỗ trợ của Mỹ!” ông Trump viết trong một loạt bài đăng vào thứ Sáu, đồng thời cho rằng tiến trình này gắn với việc mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo phía Mỹ, các thủy lôi được cho là đã được Iran triển khai tại khu vực eo biển Hormuz - loại thiết bị nổ đặt dưới nước nhằm gây hư hại hoặc phá hủy tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong thông báo về việc khôi phục lưu thông cho tàu thương mại, Iran nhấn mạnh các tàu phải tuân thủ một tuyến hành trình được chỉ định ở phía bắc của hành lang biển hẹp. Tehran trước đó lập luận rằng việc giới hạn tuyến đi là cần thiết để giảm rủi ro, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ còn sót lại thủy lôi dưới nước.

Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế độc lập nào xác nhận toàn bộ số thủy lôi đã được loại bỏ hoàn toàn hay chưa. Hải quân Mỹ được cho là đã thực hiện ít nhất một nhiệm vụ rà phá mìn trong khu vực eo biển cách đây khoảng một tuần, trong bối cảnh căng thẳng an ninh hàng hải gia tăng.

Tuần trước, tờ New York Times dẫn nguồn quan chức Mỹ cho biết Iran gặp khó khăn trong việc xác định vị trí tất cả các thủy lôi đã được triển khai, đồng thời không chắc chắn về khả năng thu hồi toàn bộ số thiết bị này. Đây là yếu tố khiến nguy cơ đối với tàu thương mại vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Việc dỡ bỏ hoặc phá hủy thủy lôi được xem là điều kiện quan trọng để khôi phục niềm tin của các hãng vận tải biển quốc tế, vốn phụ thuộc lớn vào eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng một phần đáng kể dầu mỏ và hàng hóa năng lượng toàn cầu đi qua mỗi ngày.

