Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Eo biển Hormuz gần như tê liệt sau lệnh phong tỏa của Mỹ, một tàu chở dầu vẫn 'ung dung' đưa 450.000 thùng dầu rời vịnh Ba Tư

Đức Minh | 17-04-2026 - 18:01 PM | Thị trường

Tàu Shalamar của Pakistan chở dầu thô đã rời eo biển Hormuz thành công. Đây là chuyến đi hiếm hoi giữa bối cảnh Mỹ đang áp đặt lệnh phong tỏa khu vực này.

Tàu chở dầu Pakistan hiếm hoi vượt eo biển Hormuz giữa vòng phong tỏa của Mỹ - Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ hệ thống Equasism, tàu Shalamar thuộc sở hữu và quản lý của Tổng công ty Vận tải Quốc gia Pakistan. Con tàu này đã trở thành phương tiện vận tải đầu tiên rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz sau khi lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực từ thứ 2.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu Shalamar chở khoảng 450.000 thùng dầu, được bơm lên tại đảo Das thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Con tàu loại Aframax này hiện chỉ hoạt động ở khoảng một nửa công suất và phát tín hiệu điểm đến là thành phố Karachi của Pakistan. Hành trình của tàu đi qua vùng biển phía nam đảo Larak của Iran, trước khi tiến ra vịnh Oman vào cuối ngày thứ 5.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hiện vẫn ở mức rất hạn chế. Lượng tàu qua lại tuyến đường này chỉ duy trì ở mức một con số kể từ cuối tháng 2, thời điểm Hoa Kỳ và Israel tiến hành các cuộc không kích trong khu vực. Dù từng ghi nhận một đợt tăng ngắn vào cuối tuần trước, lưu lượng tàu sau đó nhanh chóng quay trở lại mức thấp.

Tàu chở dầu Pakistan hiếm hoi vượt eo biển Hormuz giữa vòng phong tỏa của Mỹ - Ảnh 2.

Tàu chờ dầu thô mang cờ Pakistan đã thuận lời rời khỏi vịnh Ba Tư.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn ở trạng thái hạn chế nghiêm ngặt. Trong vòng 3 ngày gần đây, đã có 14 tàu buộc phải quay đầu, trong khi chỉ 3 tàu chở dầu cỡ lớn rời khu vực thành công trong tuần trước, với hàng hóa không thuộc Iran. Tính trong 7 tuần qua, rất ít tàu chở dầu thực hiện được hành trình tương tự.

Do đó, chuyến đi của tàu Shalamar được xem là trường hợp hiếm. Dữ liệu cho thấy con tàu nhiều khả năng đã nhận được sự chấp thuận từ phía Iran và rời vịnh chỉ sau vài ngày lưu lại.

Trong khi đó, đội tàu riêng của Iran vẫn duy trì hoạt động ở mức hạn chế. Trong tháng 3, nhóm tàu này từng vận chuyển khoảng 1,7 triệu thùng/ngày, nhưng lưu lượng hiện tại đã giảm đáng kể. Hai bên được cho là đang xem xét khả năng nối lại đàm phán.

Lệnh phong tỏa do Tổng thống Donald Trump công bố đã có hiệu lực từ đầu tuần, buộc các chủ tàu phải đánh giá lại rủi ro khi đi qua khu vực. Phạm vi kiểm soát kéo dài từ bờ biển Oman gần Ras al Hadd đến vùng giáp ranh giữa Iran và Pakistan.

Tính đến ngày thứ 6, có thêm 4 tàu đang thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện hành trình qua khu vực, tất cả đều hướng đến các điểm đến không thuộc Iran. Ngoài ra, 2 tàu chở hàng rời xuất phát từ Iran cũng đã được ghi nhận đang di chuyển ra vịnh Oman.

Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên