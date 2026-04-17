Siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu 'âm thầm' áp sát Iran: Lộ cách 'qua mặt' phong tỏa Hormuz của Mỹ

Hữu Bách | 17-04-2026 - 00:05 AM | Thị trường

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy một số tàu chở dầu và khí hóa lỏng có liên hệ với Iran đã tìm cách tiến vào Vịnh Ba Tư bằng các tuyến đường vòng sát lãnh hải Iran.

Một số tàu chở dầu liên quan Iran đang bắt đầu thử thách giới hạn của lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt tại eo biển Hormuz, khi tìm cách di chuyển qua những tuyến đường ít được sử dụng gần bờ biển Iran để tiến vào Vịnh Ba Tư.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp, ít nhất hai tàu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ đã đi vào Vịnh Ba Tư trong ngày 16/4 thông qua một lộ trình mới. Thay vì đi theo tuyến hàng hải thông thường, các tàu này di chuyển giữa hai đảo Larak và Qeshm của Iran, sát lãnh hải nước này.

Một trong số đó là tàu chở khí hóa lỏng LPG G Summer, phát tín hiệu cho thấy chủ sở hữu và thủy thủ đoàn đến từ Trung Quốc. Con tàu đã tiến vào khu vực Vịnh Ba Tư thông qua hành lang hẹp giữa hai đảo của Iran.

Ngay sau đó, tàu Hong Lu - một siêu tàu chở dầu (VLCC) có khả năng vận chuyển tới 2 triệu thùng dầu thô và cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì liên quan đến Iran - đã di chuyển theo tuyến tương tự. Theo dữ liệu theo dõi, con tàu này đang đi vào Vịnh Ba Tư trong tình trạng không chở hàng.

Trước đó, Hong Lu từng phát tín hiệu điểm đến là cảng Basrah của Iraq, nhưng hiện hệ thống theo dõi cho thấy con tàu đang ở trạng thái chờ chỉ thị tiếp theo.

Tuy vậy, giới phân tích cảnh báo rằng dữ liệu theo dõi tàu biển hiện nay không còn phản ánh đầy đủ tình hình thực tế. Kể từ khi xung đột liên quan Iran leo thang, các hoạt động như tắt tín hiệu AIS, giả mạo vị trí và che giấu hành trình đã gia tăng, khiến việc theo dõi chính xác hoạt động của tàu dầu trở nên khó khăn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong 48 giờ đầu tiên của chiến dịch phong tỏa, chưa có tàu nào vượt qua được lực lượng Mỹ khi tìm cách ra vào các cảng của Iran. Theo cơ quan này, 9 tàu đã phải quay đầu sau khi nhận được chỉ thị từ lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, công ty tình báo hàng hải Windward cho biết các dữ liệu quan sát được vẫn cho thấy tàu liên quan Iran đã nhiều lần ra vào eo biển Hormuz trong những ngày gần đây.

Theo Windward, trong khoảng thời gian từ 14 đến 15/4, một siêu tàu chở dầu VLCC trống, mang cờ giả và đang bị Mỹ trừng phạt đã được phát hiện đi vào eo biển Hormuz thông qua vùng lãnh hải Iran, nhiều khả năng nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện.

Công ty này cho rằng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran vẫn đang tiếp tục, được hỗ trợ bởi việc bốc hàng tại đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của nước này, cùng với các chiến thuật đánh lừa như giả mạo tín hiệu và giảm khả năng hiển thị trên hệ thống theo dõi.

Theo Windward, môi trường hoạt động tại eo biển Hormuz hiện đang bị chi phối bởi sự giằng co giữa các nỗ lực thực thi phong tỏa và những chiến thuật lách luật của các tàu chở dầu, khi các bên liên quan liên tục điều chỉnh cách thức di chuyển để kiểm tra giới hạn thực tế của lệnh phong tỏa.

