SME Việt vào “cuộc chơi chuẩn hóa”: Không theo kịp ESG, nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng

Ngày 16/4 tại TP.HCM, Liên minh Đổi mới sáng tạo Quốc tế InnoEx phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) và Công ty Cổ phần Xúc tiến đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp (IBP) chính thức khởi động Chương trình Tăng tốc Đổi mới xanh – Green Innovation Accelerator 2026.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Foodex 2026 tại SECC, với hội thảo chủ đề “Đổi mới trong Nông nghiệp & Thực phẩm: Động lực nào cho Tăng trưởng bền vững”.

ESG trở thành “giấy thông hành” bắt buộc

Trong bối cảnh các quy định quốc tế ngày càng siết chặt như CBAM, EUDR và CSDDD, doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn “tái cấu trúc” mang tính sống còn. Các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm chuỗi cung ứng không còn là lợi thế cạnh tranh, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để tham gia và duy trì vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

SME và startup vẫn thiếu nguồn lực để nâng cấp mô hình theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, trong các ngành nông nghiệp và thực phẩm, những yêu cầu này được dự báo sẽ đóng vai trò như “giấy thông hành bắt buộc” trong năm 2026. Cùng với đó, sự trỗi dậy của thế hệ người tiêu dùng hướng tới Net Zero đang tái định hình thị trường, ưu tiên các sản phẩm minh bạch và có trách nhiệm với môi trường.

Điều này tạo ra áp lực lớn, nhưng cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp sở hữu mô hình kinh doanh xanh và đổi mới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là tuân thủ tiêu chuẩn, mà còn nằm ở năng lực thích ứng và khả năng kết nối thị trường.

Nền tảng kết nối cho SME và startup

Thực tế cho thấy nhiều SME và startup vẫn thiếu nguồn lực để nâng cấp mô hình theo tiêu chuẩn quốc tế, kiểm chứng giải pháp, tiếp cận đối tác trong chuỗi cung ứng và kết nối với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Green Innovation Accelerator 2026 được thiết kế không chỉ là một chương trình tăng tốc, mà là một nền tảng kết nối chiến lược. Chương trình hướng tới việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn và công nghệ khí hậu.

Thông qua việc kết nối với mạng lưới chuyên gia, đối tác doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nền tảng thị trường, chương trình kỳ vọng rút ngắn khoảng cách từ đổi mới đến thương mại hóa, đồng thời hỗ trợ các giải pháp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Góc nhìn thực tiễn từ doanh nghiệp

Tại hội thảo phát động, các diễn giả tập trung vào bài toán làm thế nào để doanh nghiệp vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa tham gia vào các chuỗi cung ứng giá trị cao.

Ông Phan Thanh Lộc, Chủ tịch kiêm CEO Vietnam Food, chia sẻ cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn với ví dụ chuyển hóa phụ phẩm ngành tôm thành sản phẩm giá trị gia tăng, có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường nội địa.

Các diễn giả chia sẻ về góc nhìn thực tiễn từ doanh nghiệp về ESG tại Green Innovation Accelerator 2026.

Ông Danny Tran, Chủ tịch DannyGreen Corporation, mang đến góc nhìn từ việc vận hành hệ thống nông nghiệp hữu cơ quy mô 1.500 ha đạt chuẩn quốc tế như JAS và USDA, qua đó chỉ ra các yêu cầu cụ thể để tiếp cận những thị trường khó tính như Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Anh Tùng, nhà sáng lập Foodmap Asia, nhấn mạnh vai trò của công nghệ số trong tối ưu hóa chuỗi sản xuất và nâng cao giá trị nông sản, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm gọi vốn gần 5 triệu USD từ các quỹ đầu tư quốc tế.

Đại diện startup quốc tế, bà Didi Gan – Quán quân Green Innovation Accelerator 2025 – chia sẻ hành trình đưa công nghệ xanh vào thị trường Việt Nam và những điều kiện then chốt để mở rộng quy mô trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch theo hướng bền vững.

Thiết kế 3 hướng tiếp cận trọng tâm

Green Innovation Accelerator 2026 được triển khai trong 6 tháng với cấu trúc 3 track chuyên biệt, nhằm giải quyết các thách thức đa dạng của thị trường.

Track Nông nghiệp bền vững hướng tới các SME, doanh nghiệp agritech và hợp tác xã có mô hình kinh doanh đột phá, với mục tiêu nâng cao năng lực vận hành thông qua các hợp phần đào tạo chuyên sâu và kết nối chuyên gia.

Track Kinh tế tuần hoàn và Hiệu quả tài nguyên tập trung vào các giải pháp giảm thiểu rác thải và tối ưu hóa tài nguyên, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận mô hình sản xuất bền vững và chương trình tăng tốc toàn cầu.

Track Đổi mới khí hậu và Công nghệ xanh hướng tới các giải pháp công nghệ liên quan đến năng lượng tái tạo, khử carbon và quản trị ESG, với mục tiêu hỗ trợ các mô hình có khả năng mở rộng.

Các đơn vị tham gia sẽ có cơ hội trình bày trước hội đồng chuyên gia và tiếp cận hệ sinh thái gồm hàng chục nghìn lượt khách tham dự, hàng nghìn doanh nghiệp và hàng chục quỹ đầu tư tại khu vực Green Innovation Zone.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - trưởng ban tổ chức InnoEx - đơn vị mở ra sân chơi Green Innovation Accelerator 2026.

Chương trình mang đến tổng giá trị hỗ trợ gần 20.000 USD, bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ. Các đội lọt Top 10 sẽ được tài trợ gian hàng trưng bày, trong khi các quán quân từng track sẽ được tài trợ tham gia Triển lãm Greco 2026.

Theo ban tổ chức, đây là cơ hội để doanh nghiệp không chỉ khẳng định năng lực mà còn trực tiếp tiếp cận mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy quá trình thương mại hóa và mở rộng thị trường cho các giải pháp đổi mới xanh.