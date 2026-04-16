Không phải Nga hay Trung Đông, quốc gia này vừa 'bỏ túi' 6,1 tỷ USD từ dầu, xuất khẩu tăng 68%

Theo số liệu mới công bố, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô của Na Uy trong tháng 3 đạt 57,4 tỷ kroner (khoảng 6,1 tỷ USD), tăng 67,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng mạnh chủ yếu đến từ việc giá năng lượng toàn cầu leo thang sau khi chiến sự Iran bùng phát và tình hình an ninh tại eo biển Hormuz trở nên căng thẳng.

Trong tháng 3, giá dầu trung bình đạt 1.014 kroner/thùng (khoảng 107,5 USD), mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 9/2023.

Là quốc gia sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất châu Âu, Na Uy đã xuất khẩu khoảng 56,6 triệu thùng dầu thô trong tháng, tương đương gần 2 triệu thùng mỗi ngày.

Không chỉ dầu thô, xuất khẩu khí tự nhiên của Na Uy cũng tăng mạnh khi châu Âu tìm nguồn năng lượng thay thế trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông. Doanh thu từ khí đốt tăng 19%, lên hơn 69 tỷ kroner. Nhờ đó, thặng dư thương mại của Na Uy đạt 97,5 tỷ kroner, mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.

Diễn biến này cũng thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng châu Âu đang thiếu năng lượng nhưng Vương quốc Anh vẫn chưa khai thác mạnh dầu ở Biển Bắc.

Theo ông Trump, Na Uy đang bán dầu Biển Bắc cho Anh với giá cao, mang lại lợi nhuận lớn.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng nguồn dầu khí tại Biển Bắc đang bước vào giai đoạn suy giảm dài hạn, khi hơn 90% trữ lượng có thể khai thác đã được khai thác.

Để duy trì sản lượng, Na Uy đang mở rộng hoạt động thăm dò tại Biển Barents ở Bắc Cực, đồng thời chuyển hướng sang các mỏ nhỏ mới ở Biển Bắc và tăng đầu tư vào Biển Na Uy.

Trong đó, Biển Barents được đánh giá là một trong những “vùng đất hứa” về dầu khí trên thềm lục địa Na Uy, khi khoảng 80% tài nguyên hydrocarbon còn lại vẫn chưa được khai thác.

Ngoài ra, Biển Na Uy cũng thu hút sự quan tâm ngày càng lớn, với khoảng 50% trữ lượng dầu khí còn chưa được phát hiện. Khoảng 1/3 nguồn tài nguyên ước tính tại đây nằm trong các khu vực chưa được mở khai thác, bao gồm vùng ngoài khơi Lofoten, Vesterålen và khu vực quanh đảo Jan Mayen.

Trong bối cảnh xung đột địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều chuyên gia nhận định Na Uy có thể tiếp tục hưởng lợi lớn từ giá dầu và khí đốt cao trong thời gian tới.