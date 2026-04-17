Xiaomi tuyên bố không làm xe điện giá rẻ: CEO Lei Jun nói thẳng lý do không thể bán dưới 340 triệu đồng, lộ diện 'thủ phạm' ngốn tiền

Xiaomi vừa chính thức dập tắt kỳ vọng về một mẫu xe điện giá siêu rẻ trong tương lai gần. Trong buổi livestream thử nghiệm mẫu SU7 ngày 17/4, CEO Lei Jun khẳng định hãng sẽ không tham gia phân khúc dưới 100.000 NDT trong vài năm tới, nhấn mạnh rằng chi phí phát triển xe điện thông minh đã tăng lên đáng kể.

Theo ông, vấn đề không nằm ở việc Xiaomi không muốn làm xe giá rẻ, mà là rất khó để giữ mức giá thấp nếu vẫn đảm bảo trải nghiệm công nghệ. Xe điện ngày nay không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nền tảng phần mềm, hệ thống lái thông minh và hàng loạt phần cứng cao cấp đi kèm, khiến chi phí bị đẩy lên.

Lei Jun tiết lộ thế hệ SU7 mới đã được nâng cấp hơn 100 chi tiết so với bản trước. Chi phí vật liệu tăng gần 20.000 NDT, nhưng giá bán chỉ tăng khoảng 4.000 NDT. Điều này cho thấy Xiaomi đang chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ cấu hình cao, thay vì cắt giảm trang bị nhằm đạt mức giá thấp hơn.

Dù không đi theo hướng giá rẻ, mẫu SU7 vẫn ghi nhận sức hút mạnh trên thị trường. Phiên bản 2026 đạt 15.000 đơn đặt hàng chỉ trong 34 phút sau khi mở bán, cho thấy nhu cầu đối với xe điện cấu hình cao vẫn rất lớn.

Bối cảnh thị trường cũng đang thay đổi nhanh chóng. Phân khúc xe điện giá rẻ tại Trung Quốc trở nên cực kỳ cạnh tranh, với nhiều mẫu xe tập trung tối ưu chi phí hơn là công nghệ. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy nhóm xe này đang gặp khó khăn khi doanh số giảm mạnh sau khi các ưu đãi thuế kết thúc, trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Nhiều mẫu xe điện phổ thông từng dẫn đầu thị trường đã ghi nhận mức giảm sâu, phản ánh sự biến động mạnh của phân khúc nhạy cảm về giá. Điều này càng củng cố lựa chọn của Xiaomi khi tập trung vào nhóm sản phẩm có giá cao hơn nhưng tích hợp nhiều công nghệ hơn.

Chiến lược này cho thấy một xu hướng rõ ràng trong ngành xe điện, khi cuộc cạnh tranh không còn chỉ xoay quanh giá bán mà chuyển dần sang công nghệ, phần mềm và trải nghiệm tổng thể.