Xem trước Toyota Fortuner đời mới sắp ra mắt: Khung gầm, nội thất xịn như Land Cruiser Prado, máy dầu 3.0L, ADAS nâng cấp?

Những hình ảnh rò rỉ về các mẫu xe thử nghiệm tại Thái Lan thời gian qua đã gián tiếp xác nhận Toyota Fortuner thế hệ mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Fortuner mới chạy thử với lớp ngụy trang kín. Ảnh: ST

Sau hơn một thập kỷ duy trì nền tảng cũ, mẫu SUV biểu tượng này chuẩn bị thực hiện một cuộc lột xác toàn diện từ cốt lõi khung gầm đến hệ truyền động, nhằm trực tiếp đối đầu với sức mạnh của đối thủ Mỹ như Ford Everest và lấy lại vị thế tại thị trường Việt Nam.

Diện mạo của Toyota Fortuner 2027 đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang ngôn ngữ thiết kế "Cybersumo" với những đường nét góc cạnh và hung hãn hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt lục giác mở rộng kết hợp cùng cụm đèn LED matrix thanh mảnh, tạo nên phong thái hiện đại.

Toyota Fortuner 2026-2027 có thể giữ nguyên dáng tổng thể nhưng tinh chỉnh đầu và đuôi. Ảnh dựng đồ họa: AP

Sự tinh tế còn thể hiện qua dải LED định vị đặt thấp tích hợp xi-nhan và phần đuôi xe được tái thiết kế vuông vức. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phía sau là dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang, một chi tiết giúp tăng hiệu ứng bề thế.

Tiến vào bên trong, khoang cabin của Fortuner thế hệ mới đã loại bỏ hoàn toàn bố cục lỗi thời để thay thế bằng một không gian số hóa cao cấp, lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng Land Cruiser Prado. Với sự xuất hiện của cụm màn hình kép 12,3 inch bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm với khả năng hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây cùng tính năng cập nhật qua mạng (OTA), Fortuner giờ đây đã bắt kịp những tiêu chuẩn công nghệ khắt khe nhất.

Những tiện nghi xa xỉ như cửa sổ trời toàn cảnh, ghế thông gió có thể cũng lần đầu tiên xuất hiện, biến mẫu SUV này trở nên cao cấp hơn và có thể so sánh với đối thủ Mỹ như Everest.

Nội thất Fortuner có thể sẽ cao cấp hơn so với Hilux về vật liệu hoàn thiện. Ảnh dựng đồ họa: AP

Thay đổi mang tính bản lề và đắt giá nhất nằm ở việc Toyota chuyển dịch sang hệ trúc khung gầm rời TNGA-F toàn cầu, nền tảng đang phục vụ cho dòng Land Cruiser 300 và bán tải Hilux thế hệ mới. Việc ứng dụng cấu trúc hiện đại này cho phép xe giảm trọng lượng đáng kể đồng thời hạ thấp trọng tâm để tăng cường độ ổn định khi vận hành.

Nền tảng mới không chỉ duy trì khả năng off-road bền bỉ mà còn hứa hẹn mang lại sự êm ái và cảm giác lái sắc bén hơn, tương tự những gì mà cả Land Cruiser Prado và Hilux thế hệ mới đã làm được.

Nền tảng mới giúp xe tích hợp được thêm nhiều công nghệ hiện đại. Ảnh dựng đồ họa: AP

Về phương diện vận hành, hãng xe Nhật Bản cho thấy một chiến lược đa dạng hóa sức mạnh đầy tham vọng để duy trì ưu thế tuyệt đối. Bên cạnh công nghệ Mild-Hybrid 48V giúp tối ưu hóa động cơ diesel 2.8L, giới mộ điệu đang đặc biệt đổ dồn sự chú ý vào thông tin đồn đoán về khối động cơ diesel 3.0L mang mã 3GD-FTV. Đây được xem là "vũ khí" chiến lược sở hữu mức mô-men xoắn cực đại vượt trội hơn.

Kết hợp cùng gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0, Fortuner 2027 mang đến khả năng hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 chính xác và nhạy bén hơn.

Với lộ trình dự kiến ra mắt tại Thái Lan hoặc Indonesia vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, Toyota Fortuner thế hệ mới đang "phả hơi nóng" lên một số đối thủ khác ngoài Ford Everest như Mitsubishi Pajero Sport hay Isuzu mu-X.

Hình ảnh được cho là rò rỉ về mẫu xe Toyota Fortuner mới từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Việc tích hợp hàng loạt công nghệ lõi và nền tảng khung gầm đắt giá cho thấy Toyota không còn chấp nhận vị thế của một kẻ đi sau về mặt tính năng. Sự xuất hiện của mẫu xe này chắc chắn sẽ buộc các đối thủ cùng phân khúc phải nhìn nhận lại chiến lược sản phẩm.