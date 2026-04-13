Đừng gọi Toyota là vua xe xăng nữa, đây mới là phân khúc mà hãng xe Nhật đang áp đảo hoàn toàn tại thị trường ô tô Việt Nam

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, toàn thị trường ô tô ghi nhận mức tiêu thụ 143.972 xe trong quý 1/2026. Riêng tháng 3, doanh số bán hàng đạt 70.859 xe.

Nhóm xe hybrid thể hiện sức tăng trưởng ấn tượng khi đạt 3.143 xe bán ra (tháng 3/2026), tăng 181% so với tháng trước và 248% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến hết quý 1, cộng dồn doanh số nhóm xe này đạt 5.125 chiếc, tăng 100%.

Trong danh sách 10 mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường, thương hiệu Toyota thể hiện sự áp đảo rõ rệt khi đóng góp tới 6 đại diện.

Tổng lượng xe hybrid của hãng này bán ra trong tháng 3 đạt 2.193 chiếc, chiếm gần 70% thị phần của nhóm xe lai điện.

Ưu thế của hãng xe Nhật Bản bắt nguồn từ chiến lược phổ cập hóa động cơ hybrid trên nhiều phân khúc, từ xe phổ thông, xe đa dụng đến xe hạng sang. Việc duy trì dải sản phẩm đa dạng giúp hãng tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng có nhu cầu khác nhau.

Cụ thể, doanh số bán hàng của từng mẫu xe hybrid theo tháng và quý như sau:﻿

Sự xuất hiện của mẫu xe có giá trị cao, trên 1 tỷ đồng như: CR-V, Camry và trên 4 tỷ đồng như: Alphard cho thấy nhóm khách hàng cao cấp cũng bắt đầu quan tâm đến công nghệ động cơ lai.

Ngược lại, mẫu sedan Toyota Corolla Altis HEV có doanh số thấp nhất khi chỉ bán được duy nhất 1 xe trong cả tháng 3.

Sự bùng nổ doanh số của nhóm xe hybrid trong tháng 3/2026 phản ánh xu hướng chuyển dịch của người tiêu dùng trong nước. Khách hàng đang có xu hướng ưu tiên các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, nhưng không đòi hỏi thay đổi thói quen sử dụng như xe thuần điện.

Xe hybrid của Toyota áp đảo trên nhiều phương diện.

Với sự áp đảo của Toyota và sự bám đuổi từ Honda, Suzuki, thị trường xe hybrid hứa hẹn sẽ còn cạnh tranh gay gắt trong các quý tiếp theo của năm 2026.

Doanh số cộng dồn của nhóm xe này được chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dương từ nay đến hết năm.

Nguyên nhân được lý giải là do những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu và việc nhiều thương hiệu xe mới đến từ Trung Quốc đang đẩy mạnh ra mắt các sản phẩm xe hybird trong năm nay.