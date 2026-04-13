3 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất tháng 4/2026

Bước vào những ngày giữa tháng 4/2026, khi giá bán của các dòng iPhone "đập hộp" đời mới nhất vẫn đang neo ở ngưỡng khá cao, việc tìm kiếm một thiết bị vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm cao cấp vừa thân thiện với ví tiền đang là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều người dùng. Thay vì mải miết chạy đua theo công nghệ với một mức ngân sách khổng lồ, xu hướng chuyển dịch sang các mẫu máy "flagship" thế hệ trước như iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max hay 13 Pro Max đang chứng tỏ đây là một quyết định tiêu dùng vô cùng thông minh và thực dụng. Những thiết bị này không chỉ giữ trọn vẹn được sự sang trọng cùng hiệu năng vượt thời gian, mà mức giá hiện tại đã hạ nhiệt độ sâu đến mức khó tin.

iPhone 15 Pro Max cũ

Nếu bạn là người đam mê những công nghệ tối tân nhất nhưng lại muốn tiết kiệm một khoản tiền lớn lên đến hàng chục triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ chính là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Chiếc máy này tạo ra một khoảng cách công nghệ cực kỳ đáng kể so với các thế hệ trước nhờ khung viền Titan hàng không vũ trụ mỏng nhẹ nhưng vô cùng bền bỉ. Sự xuất hiện của cổng sạc USB-C thời thượng giúp tối ưu hóa hệ sinh thái phụ kiện, kết hợp cùng cụm camera hỗ trợ zoom quang học 5x mang lại khả năng nhiếp ảnh vượt trội. Đặt lên bàn cân với dòng máy mới nhất hiện nay, trải nghiệm thực tế mà chiếc điện thoại này mang lại gần như không có sự khác biệt rõ rệt nào.

Trên thị trường bán lẻ hiện nay, mức giá của iPhone 15 Pro Max phiên bản 256GB đã qua sử dụng đang dao động từ 18,5 triệu đến khoảng 21,5 triệu đồng. Khoảng chênh lệch này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào hình thức bên ngoài của máy là 98% hay 99% like new, cũng như chính sách bảo hành của từng hệ thống cửa hàng.

iPhone 14 Pro Max cũ

Chuyển sang một lựa chọn an toàn và mang tính toàn diện nhất cho số đông người dùng, iPhone 14 Pro Max thực sự là một thiết bị đáng để cân nhắc. Điểm nhấn lớn nhất khiến dòng máy này vẫn giữ được sức hút mãnh liệt chính là thiết kế màn hình Dynamic Island độc đáo, xóa bỏ hoàn toàn dải tai thỏ truyền thống. Đi kèm với đó là cụm camera chính được nâng cấp lên độ phân giải 48MP cho chất lượng ảnh chụp sắc nét đến từng chi tiết. Đặc biệt, thời lượng pin của mẫu máy này luôn nằm trong top đầu của thế giới smartphone, dư sức phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí liên tục suốt ngày dài. Mặc dù vẫn sử dụng cổng sạc Lightning, nhưng bù lại bạn sẽ có một không gian hiển thị rộng rãi và hiệu năng vô cùng ổn định.

Về mặt chi phí, giá bán của iPhone 14 Pro Max cũ hiện đã hạ nhiệt rất sâu và trở nên vô cùng dễ tiếp cận. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng từ 16 triệu đến 17,5 triệu đồng để sở hữu phiên bản tiêu chuẩn với bộ nhớ trong 128GB.

iPhone 13 Pro Max cũ

Đối với những người dùng có hầu bao hạn hẹp hơn một chút nhưng vẫn mong muốn được trải nghiệm sự cao cấp của dòng Pro Max, thế hệ thứ 13 chính là một món hời đích thực. Dù đã ra mắt được vài năm, sức mạnh đến từ con chip A15 Bionic vẫn chưa hề cho thấy dấu hiệu đuối sức. Máy vẫn gánh vác cực kỳ mượt mà từ các tác vụ đồ họa, xử lý video cho đến khả năng chiến mượt các tựa game đình đám hiện nay như EA Sports FC Mobile. Sự kết hợp giữa màn hình tần số quét 120Hz mượt mà cùng viên pin được mệnh danh là "huyền thoại" vẫn là những điểm cộng cốt lõi giúp thiết bị này giữ vững vị thế trong lòng người hâm mộ.

Hiện tại, mức giá của iPhone 13 Pro Max chỉ còn loanh quanh ở mức 11 triệu đến 13 triệu đồng cho phiên bản 128GB tùy thuộc vào từng cửa hàng. Tuy nhiên, khi mua những dòng máy đã có tuổi đời tương đối, bạn cần đặc biệt lưu ý việc lựa chọn các đơn vị phân phối uy tín, đồng thời kiểm tra thật kỹ tình trạng linh kiện bên trong cũng như phần trăm dung lượng pin tối đa còn lại.

Nhìn chung, việc lựa chọn mẫu iPhone nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu và khả năng tài chính của bạn. Dư dả thì bạn nên mạnh tay chốt ngay 15 Pro Max để có trải nghiệm đỉnh cao, cần sự cân bằng hoàn hảo thì lấy 14 Pro Max, còn tiết kiệm chi phí tối đa thì 13 Pro Max chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Lời khuyên tốt nhất là bạn hãy dành thời gian ra trực tiếp tại các cửa hàng để tự tay trải nghiệm ngoại hình, màn hình cũng như các chức năng cơ bản trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.