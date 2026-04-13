Volkswagen Việt Nam ra mắt Mobile Service, cung cấp dịch vụ chuẩn Đức tận nơi cho khách hàng

Sau một thập kỷ hoạt động, Volkswagen Việt Nam ghi nhận doanh số tăng trưởng ổn định qua từng năm, trong đó năm 2024 tăng trưởng lên tới 400%, trở thành một trong những thương hiệu xe Đức có tốc độ phát triển nhanh nhất tại thị trường Việt Nam. Năm 2025, Volkswagen Việt Nam đặt dấu ấn khi vươn lên top đầu doanh số trong nhóm các thương hiệu xe Đức tại Việt Nam. Lũy kế đến nay, hơn 10.000 xe Volkswagen đã được bàn giao tới tay khách hàng cùng hệ thống phân phối với 20 đại lý ủy quyền trên toàn quốc, bao gồm các mô hình tiên phong trên thế giới như City Store đầu tiên tại Đông Nam Á và Urban Store đầu tiên trên thế giới.

Volkswagen Việt Nam đồng thời xác định dịch vụ hậu mãi được là trụ cột chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao trải nghiệm sở hữu và gia tăng sự gắn bó lâu dài của khách hàng với thương hiệu.

Volkswagen Việt Nam chính thức giới thiệu dịch vụ Mobile Service – dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng xe lưu động được thiết kế nhằm mang các tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu của Volkswagen đến gần hơn với khách hàng. Đây là bước tiến mới trong chiến lược nâng cao trải nghiệm dịch vụ hậu mãi, đồng thời mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng xe Volkswagen tại Việt Nam.

Mobile Service cho phép Volkswagen Việt Nam mở rộng phạm vi phục vụ ra ngoài khuôn khổ đại lý truyền thống, mang dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chính hãng đến các địa phương nơi chưa có đại lý Volkswagen chính thức, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí và gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Các xe Mobile Service được thiết kế chuyên dụng và trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật, dụng cụ chẩn đoán cùng phụ tùng chính hãng Volkswagen. Đội ngũ kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện dịch vụ đều được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen, đảm bảo mọi quy trình kiểm tra và bảo dưỡng được thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật của hãng mẹ tại Đức.

Danh mục công việc của Mobile Service bao gồm các hạng mục thiết yếu như bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra, chẩn đoán bằng thiết bị chuyên dụng, bảo hành phụ tùng theo chính sách, cứu hộ xe hết bình ắc quy, thay thế phụ tùng hao mòn, sửa chữa các hạng mục phổ biến và dịch vụ vệ sinh, khử mùi hệ thống điều hòa.

Ông Bùi Quốc Việt – Giám đốc dịch vụ hậu mãi Volkswagen Việt Nam chia sẻ:

"Mobile Service là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ hậu mãi và là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi toàn diện của Volkswagen tại Việt Nam. Thông qua mô hình dịch vụ lưu động này, chúng tôi mong muốn mang tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ toàn cầu của Volkswagen đến gần hơn với khách hàng, đồng thời tối ưu hóa sự thuận tiện trong quá trình chăm sóc và bảo dưỡng xe. Đây cũng là cam kết của Volkswagen Việt Nam trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm sở hữu xe thuận tiện, minh bạch và đáng tin cậy cho khách hàng."

Bệ phóng cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Volkswagen Việt Nam xác định dịch vụ hậu mãi là bệ phóng cho chiến lược phát triển bền vững trong thập kỷ tiếp theo. Trong giai đoạn đầu, Mobile Service sẽ được triển khai thông qua hệ thống đại lý ủy quyền của Volkswagen tại các thành phố lớn. Trong thời gian tới, Volkswagen Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ nhằm phục vụ ngày càng nhiều khách hàng trên toàn quốc. Thương hiệu Đức tại Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng và chuẩn hóa hệ thống đại lý, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ hậu mãi, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và đồng thời đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

10 năm – một hành trình của niềm tin, của những bước đi bền bỉ và của khát vọng phát triển dài hạn, Volkswagen Việt Nam đang cho thấy quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng khách hàng Việt, không chỉ bằng sản phẩm, mà bằng những giá trị dịch vụ ngày càng được nâng cao theo chuẩn mực toàn cầu.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Volkswagen Việt Nam cũng từng bước chuẩn bị cho tương lai di chuyển xanh, sẵn sàng mang các giải pháp và sản phẩm phù hợp với định hướng xe điện của Tập đoàn Volkswagen, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành ô tô Việt Nam.

Hệ thống đại lý Volkswagen Việt Nam

Đạt chuẩn toàn cầu (sales - service - spare parts - service bodyshop & paint)

Miền Nam

1. VW Sài Gòn

682A Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP. HCM

Hotline: 0931 866 779 – 0909 686 116

2. VW Sài Gòn - CN Golden

922 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

Hotline: 0931 886 779

3. VW Tân Thuận – CN Phú Mỹ

Lô B1, Đường D3, KCN Cát Lái 2, Phường Cát Lái, TP. HCM

Hotline: 0962 440 268 – 0913 600 909

4. VW Tân Thuận – City Store Phú Mỹ Hưng

Số 202 - 204 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. HCM

Hotline: 0904 799 199

5. VW Tân Thuận - CN Khánh Hội

384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP HCM

Hotline: 0901 879 899

6. VW Hoàng Gia – CN Central

115 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

Hotline: 0906 76 89 38

7. VW Hoàng Gia – CN An Phú

507C Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP. HCM

Hotline: 0909 825 363

8. VW Hoàng Gia – CN Vũng Tàu

42C đường 30/4, Phường Tam Thắng, TP HCM

Hotline: 0912 386 679 - 038 971 9099

9. VW Bình Dương

7A/12A Đại lộ Bình Dương, KP Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP HCM

Hotline: 0908 040 060 – 0937 020 908

10. VW Đồng Nai

643, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Phường Long Bình, Đồng Nai

Hotline: 0931 472 779 – 0931 473 779

Miền Trung

11. VW Nha Trang

51 Lê Hồng Phong, Phường Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline: 093 188 1588 – 0917 400 606

Miền Bắc

12. VW I.D Auto

Số 315 Nguyễn Khoái, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội

Hotline: 078 555 6688 – 0901 707 823

13. VW Capital

CT3, Lô 1 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 090 146 1122 – 090 107 1122

14. VW Capital – CN Phạm Hùng

18 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0901 461 122

15. VW Long Biên

Số 3, Lô 3 – 5 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội

Hotline: 0911 525 533 – 0917 525 533

16. VW Hải Phòng

Số 722 đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng

Hotline: 0968 723 888 – 093 116 44 88

17. VW Quảng Ninh

Số 291A, Trần Nhân Tông, phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Hotline: 0931 582 288 – 0936 655 283

18. VW Quảng Ninh – CN Hạ Long

Ô đất số 82 khu B , phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Hotline: 0936 655 283

19. VW Vinh

89B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Hotline: 0902 835 779 – 0901 835 779

20. VW Thanh Hóa

89 đường Trịnh Kiểm, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa

Hotline: 0929 163 636