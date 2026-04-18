Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu chở dầu 'ùn ùn' kéo về, thăm dò ngày Iran mở cửa eo biển Hormuz

Đức Nam | 18-04-2026 - 12:05 PM | Thị trường

Các tàu chở dầu đang bắt đầu thăm dò vùng biển tại eo biển Hormuz.

Ít nhất tám tàu chở dầu thô đã bắt đầu tiến về điểm nghẽn này chỉ vài giờ sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển cho vận chuyển hàng hải theo khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn. Năm tàu đang neo đậu ở phía bắc Dubai đã di chuyển trước, tiếp theo là ba tàu khác được bố trí cách đó khoảng 70 dặm về phía tây, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền.

Đây là dấu hiệu hoạt động thực sự đầu tiên tại hành lang vận chuyển đã bị đóng băng kể từ cuối tháng Hai, khi xung đột trong khu vực làm tắc nghẽn dòng chảy qua tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Khoảng một phần năm lượng dầu khí toàn cầu thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Giá cả đã phản ánh sự gián đoạn này trong những tuần gần đây.

Giá dầu Brent đã giảm hơn 10% vào đầu ngày thứ Sáu (17/4) sau khi Iran tuyên bố eo biển sẽ mở cửa cho hoạt động thương mại. Mặc dù thị trường lạc quan, đây chưa phải là sự mở cửa hoàn toàn.

Hàng trăm tàu chở dầu vẫn bị mắc kẹt trên khắp Vịnh Ba Tư, nhưng một số chủ tàu đã nói với truyền thông vào đầu ngày rằng họ lựa chọn chờ đợi và quan sát trước khi vội vàng quay trở lại eo biển.

Iran không hoàn toàn bật đèn xanh cho tất cả các tàu chở dầu. Truyền thông nhà nước đã đưa ra khả năng hạn chếquyền đi lại đối với các tàu có liên hệ với các quốc gia "thù địch", đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự tiếp tục nào của lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đều có thể khiến eo biển bị đóng cửa trở lại. Nói cách khác, việc tiếp cận có thể có điều kiện - và có thể đảo ngược.

Điều đó khiến thị trường rơi vào tình trạng quen thuộc: sự không chắc chắn về hoạt động.

Nếu những tàu chở dầu đầu tiên này vượt qua được, dòng chảy sẽ bắt đầu bình thường hóa, ít nhất là một phần. Nhưng một số ít tàu không đồng nghĩa với việc khôi phục lại công suất. Chỉ riêng việc giải quyết lượng hàng tồn đọng cũng sẽ mất một thời gian đáng kể, và các nhà sản xuất trong khu vực vẫn đang phải đối phó với sản lượng và hậu cần bị gián đoạn.


Đức Nam

An ninh tiền tệ

XEM
Không phải đất hiếm, đây mới là mặt hàng lên 'cơn sốt' trên toàn thế giới: giá tăng không ngừng, tồn kho chỉ đủ dùng 9 ngày

Ông Trump: Iran đang gỡ toàn bộ thủy lôi tại Hormuz 'dưới sự hỗ trợ của Mỹ'

Nga vừa đón tin cực vui từ Mỹ

Giá vé máy bay kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều chặng quay đầu giảm

Đứng trước bước ngoặt xăng E10: Nới rộng chênh lệch giá và giải bài toán hao hụt bồn bể

70 siêu tàu chở dầu xếp hàng dài, đồng loạt hướng về phía Mỹ - chuyện gì đang xảy ra?

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên