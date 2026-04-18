iPhone 18 Pro lộ diện 3 màu mới: Sắc đỏ "Dark Cherry" chiếm spotlight, thay thế hoàn toàn Cam Vũ Trụ?

Hữu Bách | 18-04-2026 - 15:59 PM | Thị trường

iPhone 18 Pro có thể xuất hiện với loạt màu mới, nổi bật là phiên bản đỏ “Dark Cherry” được định vị làm màu chủ đạo, bên cạnh các tùy chọn xanh nhạt và xám đậm.

Sau thành công bất ngờ của màu Cam Vũ Trụ trên iPhone 17 Pro, Apple được cho là đang tiếp tục “đặt cược” vào chiến lược màu sắc với thế hệ iPhone 18 Pro. Thông tin mới đây cho thấy hãng đang thử nghiệm loạt màu mới, trong đó một phiên bản đỏ đậm có thể trở thành tâm điểm.

Theo báo cáo từ Macworld, iPhone 18 Pro hiện có ít nhất ba tùy chọn màu đang được phát triển, gồm các tông quen thuộc như xám đậm và bạc, bên cạnh hai màu mới là đỏ đậm và xanh nhạt. Đáng chú ý, màu đỏ được nhắc đến với tên gọi “Dark Cherry” với sắc đỏ trầm, không quá rực nhưng được kỳ vọng vẫn đủ khác biệt để trở thành “hero color” của năm nay.

Nếu thông tin này chính xác, Apple đang tiếp tục duy trì chiến lược đã mang lại thành công trước đó: đưa các gam màu nổi lên dòng Pro - vốn trước đây chủ yếu xoay quanh các tông trung tính. Thực tế, màu Cam Vũ Trụ trên iPhone 17 Pro từng gây tranh cãi khi mới xuất hiện nhưng nhanh chóng trở thành lựa chọn bán chạy sau khi sản phẩm lên kệ.

Bên cạnh “Dark Cherry”, phiên bản xanh nhạt (Light Blue) cũng thu hút sự chú ý. Màu này được cho là tương tự Mist Blue trên iPhone 17 bản tiêu chuẩn, đồng thời gợi nhớ tới màu xanh từng xuất hiện trên iPhone 13 Pro. Trong khi đó, các tùy chọn xám đậm và bạc vẫn đóng vai trò “an toàn”, phù hợp với nhóm người dùng ưa phong cách truyền thống dù phiên bản bạc có thể chưa chắc được phát hành.

Một chi tiết đáng chú ý là Apple được cho là đang sử dụng các mã màu Pantone nội bộ, gồm Light Blue (2121), Dark Cherry (6076), Dark Gray (426C) và Silver (427C). Điều này cho thấy hãng có thể đang hoàn thiện khá sâu về mặt thiết kế trước khi bước vào giai đoạn sản xuất.

Xu hướng đưa màu sắc nổi lên phân khúc cao cấp không chỉ dừng lại ở Apple. Sau khi iPhone 17 Pro ra mắt, nhiều hãng smartphone khác cũng nhanh chóng tham gia cuộc đua, từ Oppo với Find X9 Ultra cho tới Honor 600 cho thấy ảnh hưởng ngày càng rõ rệt của “cuộc chơi màu sắc” trên thị trường.

Dù các thông tin hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ, giới quan sát cho rằng Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng bảng màu trên dòng Pro nhằm tạo khác biệt và kích thích nhu cầu nâng cấp. Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng bão hòa, những thay đổi về thiết kế - đặc biệt là màu sắc đang trở thành yếu tố quan trọng để thu hút người dùng.

iPhone 18 Pro bị chê là 'ra cho có': Nâng cấp mờ nhạt, sự thật về chiếc iPhone Ultra khiến dòng Pro bị 'ghẻ lạnh'

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải đất hiếm, đây mới là mặt hàng lên 'cơn sốt' trên toàn thế giới: giá tăng không ngừng, tồn kho chỉ đủ dùng 9 ngày

Không phải đất hiếm, đây mới là mặt hàng lên 'cơn sốt' trên toàn thế giới: giá tăng không ngừng, tồn kho chỉ đủ dùng 9 ngày Nổi bật

Ông Trump: Iran đang gỡ toàn bộ thủy lôi tại Hormuz 'dưới sự hỗ trợ của Mỹ'

Ông Trump: Iran đang gỡ toàn bộ thủy lôi tại Hormuz 'dưới sự hỗ trợ của Mỹ' Nổi bật

Loạt xe Kia giảm giá hàng chục triệu đồng, có mẫu rẻ hơn cả xe hạng A

Loạt xe Kia giảm giá hàng chục triệu đồng, có mẫu rẻ hơn cả xe hạng A

15:59 , 18/04/2026
Xem trước Toyota Fortuner đời mới sắp ra mắt: Khung gầm, nội thất xịn như Land Cruiser Prado, máy dầu 3.0L, ADAS nâng cấp?

Xem trước Toyota Fortuner đời mới sắp ra mắt: Khung gầm, nội thất xịn như Land Cruiser Prado, máy dầu 3.0L, ADAS nâng cấp?

13:53 , 18/04/2026
Xe máy điện đi được hơn 300 km/lần sạc, giá quy đổi ngang Honda Vision

Xe máy điện đi được hơn 300 km/lần sạc, giá quy đổi ngang Honda Vision

13:15 , 18/04/2026
Tàu chở dầu 'ùn ùn' kéo về, thăm dò ngày Iran mở cửa eo biển Hormuz

Tàu chở dầu 'ùn ùn' kéo về, thăm dò ngày Iran mở cửa eo biển Hormuz

12:05 , 18/04/2026

