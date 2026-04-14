Sau 13 năm dùng iPhone, tôi quyết định chuyển hẳn sang Android vì chợt nhận ra “sao mình phải khổ như vậy”?

Là một người dùng iPhone trung thành kể từ thời iPhone 5c, việc chuyển sang Android chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Shimul Sood – cây bút của Android Authority— thậm chí là trong những giấc mơ hoang đường nhất.

Thế nhưng, sau một bước ngoặt gần đây, anh đã quyết định chuyển hẳn sang Android. Dưới đây là chia sẻ của Shimul.

Android đã "giải mã" được AirDrop, và nó đơn giản hơn bạn tưởng

Tôi là người đã lún quá sâu vào hệ sinh thái của Apple và thực sự yêu thích nó. Đó là kiểu trải nghiệm mà mọi thứ đều kết nối hoàn hảo, đặc biệt là các tính năng như AirDrop, giúp việc luân chuyển tệp tin giữa các thiết bị trở nên cực kỳ dễ dàng.

Thế nhưng, sau tất cả, cái gọi là "trải nghiệm hoàn hảo" ấy bắt đầu bớt hoàn hảo đi một chút. Có một quy luật bắt đầu hình thành: iPhone ngày càng đi sau để bắt kịp những tính năng mà Android đã sở hữu từ nhiều năm trước.

Chính sự tò mò đã thôi thúc tôi dùng thử một vài chiếc điện thoại Android. Và rồi trên hành trình đó, tôi nhận ra mình dùng những chiếc máy Android thường xuyên hơn dự tính.

Cuối cùng, khoảnh khắc quyết định đã đến. Những dòng Google Pixel và Samsung Galaxy gần đây đã giải mã được một bài toán tưởng chừng bất khả thi trong nhiều năm: chuyển dữ liệu mượt mà giữa Android và iOS thông qua Quick Share .

Đó chính là sợi dây cuối cùng níu giữ tôi với Apple, và khi nó đứt gãy, lý do lớn nhất để ở lại cũng không còn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, việc chuyển đổi không còn khiến tôi phải đắn đo.

Việc sử dụng Quick Share để chia sẻ tệp với các thiết bị Apple đơn giản đến ngạc nhiên, nhưng có một điều cần lưu ý: tính năng này vẫn còn khá mới nên chưa được triển khai rộng rãi ở mọi nơi. Hiện tại, bạn sẽ cần một trong những chiếc flagship Android mới nhất để trải nghiệm, chẳng hạn như dòng Galaxy S26 hay Pixel 10. Dưới đây là cách thức hoạt động của nó:

Trên thiết bị Apple, hãy chọn Mọi người (Everyone) hoặc Mọi người trong 10 phút trong cài đặt AirDrop.

Mở tệp bạn muốn chia sẻ trên thiết bị Android và nhấn vào biểu tượng Chia sẻ (Share) . Từ đó, chọn Quick Share .

Chọn thiết bị đích mà bạn muốn gửi tệp đến.

Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trên iPhone hoặc MacBook của bạn. Chỉ cần nhấn Chấp nhận (Accept) , quá trình chuyển dữ liệu sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Thú thật, khi lần đầu thử làm điều này trên Android, trải nghiệm không mấy ấn tượng. Tốc độ chuyển file chậm rõ rệt, thường mất nhiều thời gian hơn tôi mong đợi, đặc biệt là với các video nặng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, tính năng này hoạt động mượt mà không thua kém gì trên các thiết bị của Apple. Kể từ khi tôi dùng chiếc Galaxy S26 làm máy chính song song với MacBook Air M2, việc chia sẻ dữ liệu giữa hai thiết bị đã trở nên vô cùng dễ dàng.

Khi mảnh ghép cuối cùng được lấp đầy

Nhu cầu sử dụng của tôi khá đơn giản và gắn liền với các tác vụ hàng ngày. Tôi thường viết bài trên MacBook, đồng nghĩa với việc thường xuyên phải gửi ảnh và ảnh chụp màn hình từ điện thoại sang. Trước đây, quy trình này đòi hỏi nhiều bước phụ, chẳng hạn như phải tải mọi thứ lên Google Drive.

Giờ đây, việc chuyển tệp đã nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều, điều mà tôi cảm nhận rõ rệt nhất trong một chuyến đi gần đây. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và quay phim bằng chiếc Galaxy S26 của mình, chủ yếu vì tôi không muốn phụ thuộc vào chiếc iPhone 17 vốn thiếu đi camera tele. Sau khi ghi lại hơn 20 tệp tin, việc chuyển chúng sang MacBook để chỉnh sửa chỉ mất vài giây. Những gì từng được coi là một "công việc vặt" mệt mỏi giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng, và tôi không còn phải bận tâm về nó nữa.

Và đó cũng là lúc quan điểm của tôi bắt đầu thay đổi. Những tính năng như quay số T9 hay thậm chí là màn hình tần số quét cao trên các dòng máy tiêu chuẩn đã đến với iPhone muộn hơn nhiều so với lẽ thường.

Ý tôi là, hãy nhìn vào chiếc iPhone 17e mà xem. Nó vẫn chỉ cung cấp những thông số tối thiểu với mức giá 599 USD — như một camera đơn phía sau và màn hình 60Hz. Vào năm 2026, điều này gần như là một trò đùa, đặc biệt là khi bạn so sánh nó với các điện thoại Android trong cùng phân khúc giá.

Nó khiến bạn phải tự hỏi tại sao những thứ cơ bản như vậy lại mất nhiều thời gian đến thế để xuất hiện trên iPhone, trong khi chúng đã phổ biến rộng rãi ở những nơi khác. Sâu thẳm bên trong, tôi nghĩ mình luôn biết mình muốn nhiều hơn thế, nhưng sự quen thuộc và sự tiện nghi của hệ sinh thái Apple đã ngăn cản tôi thực hiện bước chuyển mình.

Giờ đây, mọi thứ đã khác. Tôi không muốn cảm thấy bị giới hạn bởi chiếc điện thoại của mình nữa. Tôi muốn một thứ gì đó thích nghi với mình, chứ không phải tôi phải thích nghi với nó.

Với những tính năng như chia đôi màn hình, đa nhiệm và sự linh hoạt tuyệt đối, Android đã cho tôi thấy những gì mình đã bỏ lỡ suốt bấy nhiêu năm qua. Và một khi việc chia sẻ tệp không còn là rào cản, quyết định chuyển đổi đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Mảnh ghép cuối cùng được lấp đầy đó là đủ để tôi hoàn toàn từ bỏ iPhone. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, chỉ cần một bước ngoặt để tôi nhận ra rằng: Tôi không hề trung thành, tôi chỉ đang quá nuông chiều sự tiện nghi quen thuộc của mình mà thôi. Nhưng, từ nay sẽ không còn như vậy nữa.