Geely EX5 EM-i: Khi kỹ thuật trở thành lợi thế thuyết phục của xe PHEV

Đó cũng là hướng tiếp cận Geely đang thể hiện trên EX5 EM-i, mẫu SUV PHEV vừa được hãng ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3 vừa qua với giá từ 789 triệu đồng.

Cốt lõi vận hành từ hệ thống hybrid thế hệ mới

Theo công bố của hãng, EX5 EM-i sử dụng động cơ hybrid chuyên dụng 1.5L có hiệu suất nhiệt 46,5%, kết hợp hệ truyền động điện thông minh 11-in-1, cho tổng công suất 217 PS và mô-men xoắn cực đại 262 Nm. Xe cung cấp tùy chọn pin LFP cho quãng chạy thuần điện lên tới 170 km (chuẩn NEDC) và hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút.

Những con số này cho thấy tư duy làm xe hybrid bài bản, ưu tiên sự mượt mà, nền tảng công nghệ. Ở các mẫu xe PHEV, thách thức lớn nhất là sự phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện để xe không bị đứt nhịp hay hụt lực khi chuyển trạng thái vận hành. Hiệu suất nhiệt 46,5% là nền tảng quyết định việc xe dùng ít xăng hơn trong thực tế. Khi hao phí nhiệt năng được tối ưu, nhiên liệu được chuyển hóa thành công năng hiệu quả hơn, trực tiếp kéo chi phí sử dụng xuống mức thấp.

Điều này càng có ý nghĩa thiết thực khi nhìn vào biến động giá nhiên liệu trong giai đoạn hiện nay. Với mức tiêu hao chỉ từ 3,02 - 3,83 lít/100 km, những con số được chứng thực qua các bài thử thực tế tại Việt Nam và Australia và đã được xác lập kỷ lục, chi phí năng lượng của EX5 EM-i có thể giảm chỉ còn một nửa so với các mẫu C-SUV thuần xăng phổ biến. Với người di chuyển nội đô hàng ngày hoặc đi đường hỗn hợp nhiều, đây là ưu thế thực dụng nhất.

Hệ thống động lực của EX5 EM-i được phát triển theo hướng tối ưu hiệu suất, khả năng vận hành mượt mà và sử dụng năng lượng hiệu quả trong nhiều điều kiện di chuyển.

Về cảm giác lái, trên một mẫu SUV điện hóa, điều người dùng quan tâm nhất là sự liền mạch khi vận hành. EX5 EM-i xử lý vấn đề này bằng hệ thống điều phối lực kéo thông minh, không còn hiện tượng "ì" chân ga thường thấy trên các dòng xe lai khi thiếu điện. Có được điều này là nhờ nền tảng kỹ thuật được xử lý bài bản, mô-tơ điện luôn ở trạng thái sẵn sàng bù đắp mô-men xoắn tức thì, tạo sự phản ứng nhạy bén ngay khi người lái chạm nhẹ bàn đạp ga.

Sự chắc chắn của EX5 EM-i còn đến từ hệ khung gầm từ nền tảng toàn cầu GEA được tinh chỉnh để cân bằng giữa sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Với cấu trúc khung gầm có độ cứng xoắn cao và trọng tâm được tối ưu nhờ vị trí đặt pin thấp, xe duy trì độ ổn định, hạn chế tối đa hiện tượng bồng bềnh hay sàng lắc khi chuyển làn ở tốc độ cao.

Đặc biệt, hệ thống treo được thiết kế phù hợp, triệt tiêu các dao động nhỏ từ mặt đường nhưng vẫn vững vàng khi vào cua, mang lại cảm giác an tâm cho người lái trên các cung đường đèo dốc hay lộ trình hỗn hợp tại Việt Nam. Sự nhạy bén kết hợp cùng hàng loạt các kỷ lục đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là câu trả lời khách quan cho bài toán hiệu năng: EX5 EM-i không chỉ là một chiếc xe tiết kiệm, mà là một cỗ máy vận hành ổn định và đầy tự tin khi vận hành trong

Bảo chứng từ an toàn tiêu chuẩn và độ phủ thị trường toàn cầu

Nếu công nghệ là lõi giá trị, thì các chứng nhận quốc tế chính là minh chứng giúp Geely củng cố niềm tin khách hàng. EX5 EM-i đã đạt chuẩn an toàn 5 sao từ các tổ chức uy tín quốc tế là Euro NCAP và ANCAP nhờ yếu tố nền tảng GEA, các giải pháp an toàn chuyên biệt cho xe hybrid như tách biệt hệ thống pin và bình nhiên liệu, cùng 14 tính năng ADAS cấp độ 2 giúp hỗ trợ lái tối đa.

Hệ thống 7 túi khí trên EX5 EM-i, tăng cường bảo vệ hành khách trong nhiều tình huống va chạm.

Mẫu xe này hiện đã có mặt tại hàng chục quốc gia, từ châu Âu như Italy, Ba Lan đến các thị trường khắc nghiệt như Australia hay Mexico. Việc thích ứng với nhiều quy chuẩn an toàn và điều kiện vận hành khác nhau cho thấy độ "uy tín" về kỹ thuật của sản phẩm. Tại Australia hay Mexico, mẫu xe này liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu doanh số phân khúc PHEV. Đến đầu năm 2026, doanh số cộng dồn toàn cầu của dòng xe này đã vượt mốc 180.000 chiếc.

Tại Việt Nam, X5 EM-i được phân phối bởi Tasco Auto với mạng lưới hơn 150 showroom và 70 điểm dịch vụ từ Carpla. Riêng thương hiệu Geely hiện sở hữu 55 đại lý ủy quyền toàn quốc, đảm bảo sự đồng bộ trong hậu mãi. Về hạ tầng trạm sạc, cùng với hệ thống trạm sạc sẵn có tại các đại lý và giải pháp sạc tại nhà, người dùng có thể tiếp cận hệ thống 55 trạm sạc nhanh DC ngay trong quý II/2026 thông qua sự hợp tác giữa Tasco Auto và ESKY. Sự đầu tư bài bản về mạng lưới và trạm sạc chính là lời giải cho bài toán vận hành đường dài, mang lại sự an tâm về giá trị sử dụng lâu dài cho một mẫu xe công nghệ mới.

Nhìn tổng thể, sức hút của EX5 EM-i chính là sự tổng hòa, kết nối các thế mạnh của Geely trong một sản phẩm hoàn thiện: Hệ hybrid tối ưu để vận hành mượt mà; mức tiêu hao thấp chuyển hóa thành lợi ích kinh tế; an toàn được xây dựng từ cấu trúc nền và độ phủ toàn cầu giúp tăng niềm tin. Với khách hàng hiện đại, đây là cách thuyết phục bền vững bởi mang lại những giá trị thực tế cho người sử dụng.