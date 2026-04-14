Phát hiện 38 triệu thùng dầu Iran đang 'nằm chờ' ngoài khơi - sẵn sàng trở thành nguồn sống cho một quốc gia BRICS

Đức Minh | 14-04-2026 - 15:01 PM | Thị trường

Lượng dầu dự trữ khổng lồ của Iran trên biển và đất liền đang giúp các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc duy trì sản xuất.

Phát hiện 38 triệu thùng dầu Iran đang 'nằm chờ' ngoài khơi – sẵn sàng trở thành nguồn sống cho các nhà máy lọc dầu tại một quốc gia BRICS - Ảnh 1.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc vốn là đối tác tiêu thụ dầu lớn nhất của Iran, bởi giá dầu rẻ giúp bù đắp cho biên lợi nhuận thấp.

Theo dữ liệu mới nhất từ Kpler Ltd., hiện có khoảng 38 triệu thùng dầu thô Iran đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu tại khu vực châu Á. Trong số này, có hơn một 1/3 tàu đang neo đậu tại vùng biển Hoàng Hải, ngay sát bờ biển Trung Quốc.

Song song với đó, lượng dầu thô dự trữ tại tỉnh Sơn Đông cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là địa phương tập trung phần lớn các cơ sở chế biến dầu nhỏ lẻ của Trung Quốc. Theo OilChem, mức dự trữ tại khu vực này hiện đang nằm ở ngưỡng cao nhất trong năm nay.

Phát hiện 38 triệu thùng dầu Iran đang 'nằm chờ' ngoài khơi – sẵn sàng trở thành nguồn sống cho các nhà máy lọc dầu tại một quốc gia BRICS - Ảnh 2.

Cảng dầu thô Thanh Đảo tại Thanh Đảo, Trung Quốc.

Bà Emma Li, chuyên gia phân tích tại Vortexa Ltd., nhận định rằng, lượng dầu thô dự trữ trên biển hiện tại của Iran đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất của quốc gia tỷ dân trong 2 tháng rưỡi. Số liệu thực tế cũng cho thấy nhập khẩu dầu từ Iran vào Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 1,8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng trước.

Chính phủ Trung Quốc gần đây đã thực hiện cấp thêm hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho các đơn vị sản xuất nhỏ. Quyết định này nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất nhiên liệu diễn ra liên tục. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực nếu dòng chảy năng lượng từ vịnh Ba Tư bị gián đoạn.

Các nhà máy lọc dầu nhỏ vốn phụ thuộc vào nguồn dầu giá rẻ từ Iran, Nga và Venezuela. Hiện nay, nguồn cung từ Venezuela đã sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, giá dầu nhẹ của Iran đang có xu hướng tăng lên do ảnh hưởng của xung đột. Mức giá chào bán gần đây đã vượt qua giá dầu Brent trên sàn giao dịch ICE. Đây là sự thay đổi lớn so với mức chiết khấu 10 USD mỗi thùng trước khi căng thẳng nổ ra.

'Kim cương đen' của Việt Nam lên ngôi giữa 'cơn khát' năng lượng - Tăng mạnh hơn 100% về lượng, Nhật Bản, Indonesia tranh mua

'Kim cương đen' của Việt Nam lên ngôi giữa 'cơn khát' năng lượng - Tăng mạnh hơn 100% về lượng, Nhật Bản, Indonesia tranh mua Nổi bật

Giống lúa Việt Nam 'gây bão' tại Cuba, Phó Chủ tịch nước Cuba đích thân xuống thị sát Nổi bật

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản: Sữa tắm, kem dưỡng da tay, kem đánh răng

Làn sóng hybrid lan rộng ở phân khúc xe sang

Lập kỷ lục có 7/10 xe bán chạy nhất Việt Nam, VinFast đang làm ăn ra sao tại nước ngoài?

Nghỉ lễ dài ngày: Người trẻ chọn gửi đồ trước để giảm tải hành lý

