Sáng nay, giá dầu hạ nhiệt về dưới 100 USD/thùng

Giá dầu thô đã hạ nhiệt ngay cả khi Hải quân Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình thất bại vào cuối tuần.

Giá dầu thô tương lai của Mỹ giao tháng 5 giảm về mức 96,5 USD/thùng trong khi dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 giảm sâu về mức 96,9 USD/thùng, đảo ngược đà tăng của phiên trước đó.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực vào lúc 10 giờ sáng giờ miền Đông (ET) thứ Hai. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết sẽ không cản trở các tàu thuyền đi đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

“Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với các tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman”, CENTCOM cho biết hôm Chủ nhật.

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trong các cuộc đàm phán ở Pakistan vào cuối tuần. Ông Trump đe dọa sẽ phá hủy bất kỳ tàu quân sự nào của Iran tiếp cận khu vực phong tỏa.

Tổng thống Mỹ hôm Chủ nhật tuyên bố đã ra lệnh cho Hải quân tìm kiếm và chặn bắt bất kỳ tàu nào trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran để đi qua eo biển Hormuz. Tuyến đường biển hẹp này là huyết mạch quan trọng kết nối các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông với thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo hãng thông tấn nhà nước Press TV, quân đội Iran đã đe dọa các cảng trên khắp Vịnh Ba Tư để đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ.

Mặc dù vậy, giá dầu vẫn có dấu hiệu hạ nhiệt khi các báo cáo cho thấy Mỹ và Iran đang xem xét các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm đạt được lệnh ngừng bắn dài hạn hơn trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hiện tại hết hạn.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Tehran đã chủ động liên lạc với Washington, trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ra tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại, miễn là nằm trong khuôn khổ luật pháp và quy định quốc tế.

Trong khi đó, một báo cáo của OPEC+ tiết lộ rằng sản lượng của nhóm đã giảm 7,9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3, chủ yếu do việc đóng cửa eo biển Hormuz. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo thị trường hàng tháng sắp tới của IEA để có tín hiệu rõ ràng hơn về điều kiện cung cầu toàn cầu.

Ba siêu tàu chở dầu đã thực hiện chuyến đi vào thứ Bảy, theo dữ liệu từ LSEG. Mỗi tàu có thể chở tới hai triệu thùng dầu. Nhưng lưu lượng giao thông thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh, khi hơn 100 tàu thực hiện chuyến đi mỗi ngày.

“Lượng tàu thuyền đi qua eo biển cần phải tăng mạnh trong hai tuần tới để thị trường dầu mỏ tin rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc”, Malcolm Melville, nhà quản lý quỹ hàng hóa tại Schroders, cho biết.

“Nếu số lượng tàu thuyền tăng lên 75% so với mức trước chiến tranh, thì điều đó có nghĩa là dòng chảy gần như bình thường hóa”.