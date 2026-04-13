Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây có thể là iPhone 18 Pro Max màu đỏ mới

Theo Huỳnh Duy | 13-04-2026 - 21:25 PM | Thị trường

Hình ảnh tông đỏ đậm trên dòng iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng là chính xác.

Những thông tin rò rỉ mới đây cho thấy Apple có thể đang cân nhắc bổ sung tùy chọn màu đỏ cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dù chưa được xác nhận chính thức, các nguồn tin từ chuỗi cung ứng cùng hình ảnh rò rỉ đã phần nào hé lộ diện mạo của phiên bản màu sắc này.

Theo một báo cáo từ nguồn quốc tế, những rò rỉ trước đó về tông đỏ đậm trên dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng là chính xác.

Một số nguồn tin nội bộ cho biết các sắc đỏ tương tự đang được thử nghiệm không chỉ trên iPhone mà còn xuất hiện ở các mẫu smartphone Android cao cấp sắp ra mắt. Điều này cho thấy màu đỏ có thể trở thành xu hướng nổi bật trong phân khúc flagship thời gian tới.

Đây có thể là iPhone 18 Pro Max màu đỏ mới. (Ảnh: Digital Chat Station)

Không đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ, màu sắc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược định vị sản phẩm của các hãng. Nếu “làn sóng đỏ” thực sự diễn ra, đây có thể là cách để các thương hiệu tạo dấu ấn khác biệt trong bối cảnh thiết kế smartphone ngày càng tiệm cận nhau.

Theo mô tả từ các nguồn rò rỉ, phiên bản màu đỏ trên iPhone 18 Pro Max sẽ không đi theo phong cách đỏ tươi quen thuộc, mà là sắc đỏ trầm, thiên về chiều sâu và cảm giác sang trọng. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với ngôn ngữ thiết kế cao cấp mà Apple Inc. theo đuổi trong những năm gần đây.

Nếu những hình ảnh rò rỉ phản ánh đúng thực tế, phiên bản này có thể trở thành một trong những lựa chọn nổi bật nhất của dòng iPhone mới, nhắm đến nhóm người dùng muốn sở hữu thiết bị vừa mạnh về hiệu năng, vừa khác biệt về ngoại hình.

Các báo cáo hiện tại cũng cho biết, trong đợt ra mắt cuối năm, nhiều khả năng chỉ có iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một phiên bản cao cấp hơn là iPhone Ultra được giới thiệu. Trong khi đó, các dòng tiêu chuẩn như iPhone 18 hoặc các biến thể khác có thể được dời sang thời điểm đầu năm sau.

Một điểm gây tranh cãi là khả năng Apple tiếp tục không cung cấp tùy chọn màu đen truyền thống cho dòng Pro. Đây vốn là màu sắc mang tính “kinh điển”, được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ sự trung tính và dễ sử dụng.

Ở chiều ngược lại, các nguồn tin cho biết mẫu iPhone gập mà hãng đang phát triển lại có thể chỉ gồm hai tùy chọn màu cơ bản là đen và trắng. Sự khác biệt này cho thấy chiến lược màu sắc của Apple đang có những điều chỉnh đáng chú ý, tùy theo từng dòng sản phẩm và nhóm khách hàng mục tiêu.

Dù vẫn còn ở mức tin đồn, những rò rỉ về phiên bản màu đỏ đã góp phần phác họa rõ hơn hướng đi mới của Apple trong việc làm mới trải nghiệm thị giác trên các thiết bị cao cấp.

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
21:05 , 13/04/2026
20:39 , 13/04/2026
20:19 , 13/04/2026
19:37 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên