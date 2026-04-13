Lộ diện 'ông lớn' đồng hành cùng VTV mang bản quyền phát sóng World Cup 2026 về Việt Nam

Fanpage có tích xanh của Vingroup vừa đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Tập đoàn Vingroup tự hào đồng hành cùng VTV thực hiện sứ mệnh phụng sự khán giả, mang World Cup 2026 đến gần hơn với hàng triệu triệu trái tim Việt Nam".

Bài đăng trên như ngầm khẳng định rằng, ông lớn này chính là đơn vị đứng sau giúp VTV có được bản quyền của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. ﻿

Hoạt động hỗ trợ mua bản quyền bóng đá của các doanh nghiệp lớn đã có tiền lệ từ nhiều năm trước. Vào năm 2018, Tập đoàn Vingroup cũng đã từng tài trợ khoản kinh phí 5 triệu USD cho VTV. Số tiền tài trợ này đóng vai trò quyết định giúp VTV mang bản quyền World Cup 2018 về Việt Nam.

Đến kỳ World Cup năm 2022, mô hình xã hội hóa bản quyền cũng tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Vingroup cùng với Tập đoàn T&T Group và 4 ngân hàng lớn đã phối hợp hỗ trợ nhà đài quốc gia. Các đơn vị này đã hỗ trợ VTV chốt hợp đồng trị giá khoảng 15 triệu USD. Sự đóng góp đó giúp người hâm mộ được theo dõi miễn phí trọn vẹn 64 trận đấu của giải.

Sự phối hợp giữa nhà đài và các tập đoàn kinh tế giúp giảm bớt áp lực tài chính trong việc mua bản quyền truyền hình. Người dân cả nước sẽ có cơ hội sống trọn từng khoảnh khắc bùng nổ của bóng đá thế giới vào tháng 6/2026.

Các trận cầu đỉnh cao sẽ được truyền tải đầy đủ trên các kênh sóng của VTV và các nền tảng liên quan. Việc xác nhận bản quyền từ sớm cũng giúp công tác chuẩn bị hậu cần và sản xuất chương trình được chủ động hơn. Khán giả Việt Nam đang rất chờ đón những màn trình diễn của các đội bóng hàng đầu thế giới tại kỳ đại hội này.