Khối thép siêu trường siêu trọng 3.300 tỷ của Việt Nam: "Trái tim" dự án 12 tỷ USD lớn nhất ngành dầu khí

Đầu năm 2026, Chuỗi dự án khí-điện Lô B-Ô Môn trị giá 12 tỷ USD đón tin vui lớn: Hạng mục công trình Chân đế CPP (nặng tổng hơn 13.000 tấn, trị giá 3.300 tỷ đồng) đã hoàn thành.

Chân đế khối thượng tầng Giàn công nghệ trung tâm CPP. Ảnh: VOV

Để chế tạo Chân đế - phần thuộc Giàn Công nghệ Trung tâm (CPP) - gần 1.000 kỹ sư và công nhân tham gia thực hiện với tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn quốc tế cao nhất, với hơn 13 triệu giờ công lao động an toàn, không xảy ra sự cố môi trường, HanoiOnline thông tin.

Tất cả nhằm nhanh chóng hoàn thiện Giàn Công nghệ Trung tâm (CPP) - "trái tim" của phần Thượng nguồn quan trọng của Chuỗi dự án khí-điện Lô B-Ô Môn.

3 cấu phần chính của Chuỗi dự án khí-điện Lô B-Ô Môn. Phần Thượng nguồn do Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC, thuộc Petrovietnam) làm chủ đầu tư.

Petrovietnam lên mục tiêu đón dòng khí đầu tiên từ mỏ khí Lô B trữ lượng 107 tỷ m3 vào Quý III/2027.

Khi đó, Nhà máy điện khí Ô Môn I sẽ tiếp nhận. Sau khi vận hành đầy đủ, Cụm 4 nhà máy điện khí [gồm Ô Môn I, II, III, IV thuộc phần Hạ nguồn] sẽ khai thác tổng 5,06 tỷ m3 khí mỗi năm, mang lại nguồn điện sạch, phục vụ đời sống, sản xuất.

Chuỗi công nghệ đỉnh cao đằng sau khối thép siêu trường, siêu trọng

Đằng sau những khối thép siêu trường, siêu trọng của Chân đế Giàn Công nghệ Trung tâm (CPP) không chỉ là kích thước vật lý, mà là tinh hoa của ngành kỹ thuật biển.

Cận cảnh Chân đế giàn Công nghệ Trung tâm (CPP). Ảnh: Petrovietnam

Để một cấu trúc nặng hàng chục nghìn tấn đứng vững 30-40 năm trước bão tố và sự ăn mòn của nước biển mặn, các hệ thống công nghệ sau đây đóng vai trò "xương sống":

1. Kết cấu chịu tải

Kết cấu chịu tải của Chân đế giàn trung tâm (CPP) là hệ khung giàn không gian bằng thép đặc chủng, siêu trường siêu trọng, thiết kế chịu lực tải đứng từ khối thượng tầng, lực cắt ngang, và mô-men uốn do sóng, gió biển.

Hệ thống cọc được đóng sâu xuống đáy biển để ổn định, đảm bảo độ cứng vững và chống ăn mòn.

2. Công nghệ hàn tổ hợp thép dày

Với những tấm thép dày từ 50mm đến trên 100mm, việc hàn không chỉ là nối thép mà là một quy trình kiểm soát vật liệu nghiêm ngặt.

Công nghệ hàn tổ hợp thép dày cho Chân đế giàn CPP thường áp dụng kỹ thuật hàn hồ quang tiên tiến cùng công nghệ CTOD (thử nghiệm độ dẻo dai phá hủy) để kiểm soát vết nứt.

Thông thường, đội kỹ sư gia nhiệt trước và sau hàn để tránh nứt do ứng suất dư và làm dẻo mối hàn. Thép dày phải được gia nhiệt bằng điện trở hoặc hồng ngoại để duy trì nhiệt độ ổn định.

Sau khi hàn là bước kiểm tra không phá hủy. 100% mối hàn quan trọng được kiểm tra bằng siêu âm, từ tính hoặc chụp X-quang để phát hiện những khuyết tật siêu nhỏ bên trong.

3. Công nghệ kiểm soát biến dạng nhiệt

Khi hàn một khối thép khổng lồ, nhiệt độ cao làm thép co giãn, có thể khiến toàn bộ khung chân đế bị lệch tâm, không thể lắp khớp với phần thượng tầng (Topside) sau này.

Để khắc phục điều này, thợ hàn làm việc đồng thời ở các phía đối diện để triệt tiêu lực kéo của nhiệt.

Tiếp đó, đội kỹ thuật sử dụng đồ gá và kích thủy lực nhằm giữ cố định cấu trúc, đảm bảo sai số kích thước chỉ tính bằng milimet trên một cấu trúc dài hàng trăm mét.

4. Hệ thống chống ăn mòn đa tầng

Môi trường biển là "kẻ thù" số một của thép. Để bảo vệ Chân đế CPP cần có hệ sơn bảo vệ nhiều lớp bảo đảm tuổi thọ hàng chục năm ngoài khơi, gồm lớp lót giàu kẽm chống rỉ sét hóa học, lớp trung gian chống thấm nước và lớp phủ ngoài cùng kháng tia UV.

Ngoài ra, người ta còn sử dụng phương pháp Bảo vệ bằng Anode hy sinh (SASP), sử dụng các kim loại hoạt động mạnh hơn (nhôm, kẽm, magie) gắn vào Chân đế. Theo nguyên lý điện hóa, các khối này sẽ "bị ăn mòn thay" cho chân đế thép, giữ cho kết cấu thép chính luôn nguyên vẹn.