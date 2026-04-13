3 mẫu Mitsubishi lọt top 10 xe xăng dầu bán chạy tại Việt Nam: Destinator lần đầu thành ‘vua doanh số’ phân khúc, bán xấp xỉ Xpander

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mitsubishi có tổng cộng 5.086 xe bán ra trong tháng 3/2026. Đóng góp lớn nhất cho kết quả này là Xpander với 1.763 xe bán ra. Destinator cũng góp công lớn với doanh số 1.663 chiếc, xấp xỉ mẫu MPV. Trong khi đó, Xforce bán được 1.050 xe.

Với kết quả bán hàng trên, Xpander, Destinator và Xforce đều nằm trong top 10 xe xăng dầu bán chạy tại Việt Nam tháng trước. Trong đó, Xpander và Destinator chia nhau các vị trí thứ hai và ba và đều là “vua doanh số” trong phân khúc của mình khi chỉ xét riêng xe động cơ đốt trong.

Destinator liên tục có thứ hạng cao về doanh số trong phân khúc kể từ khi mở bán. Ảnh: Đại lý

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Destinator vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV/crossover cỡ C động cơ đốt trong khi bán vượt CX-5. Trước đó, mẫu xe này cũng từng gây chú ý khi có doanh số kỷ lục tới 2.377 xe ngay trong tháng đầu mở bán, xếp ở vị trí bán chạy thứ hai của phân khúc này, vượt qua nhiều mẫu xe đã có tên tuổi lâu năm như Territory hay Tucson.

Destinator cũng đang là mẫu xe Mitsubishi duy nhất đang được hãng hỗ trợ tài chính dưới dạng tiền mặt trừ vào giá xe trong tháng 4 này, trị giá 35 triệu đồng. Xe có hai phiên bản, giá niêm yết 780 triệu và 855 triệu đồng. Như vậy, mức khởi điểm thực tế của Destinator chỉ từ 745 triệu đồng. Hiện Destinator là SUV/crossover 7 chỗ hiếm hoi có giá chỉ hơn 700 triệu đồng.

Khó có mẫu MPV máy xăng nào vượt được doanh số của Xpander. Ảnh: Đại lý

Với Xpander, việc dẫn đầu phân khúc MPV động cơ đốt trong không có gì ngạc nhiên. Mẫu xe này còn đang được hãng khuyến mãi mạnh tay với giá trị cao nhất lên tới 75 triệu đồng. Tuy nhiên, khác với Destinator, Xpander nhận được khuyến mãi dưới dạng phiếu nhiên liệu, giá trị từ 53 triệu tới 75 triệu đồng tùy phiên bản. Xe đang có giá niêm yết từ 568 triệu tới 659 triệu đồng. Riêng Xpander Cross có giá 699 triệu đồng.

Các mẫu xe còn lại của Mitsubishi cũng được áp dụng khuyến mãi là phiếu nhiên liệu tương tự. Trong đó, Triton là mẫu xe có giá trị khuyến mãi cao nhất, lên tới 76 triệu đồng và thấp nhất từ 46 triệu đồng. Xếp sau về giá trị phiếu nhiên liệu là Attrage. Mẫu sedan này được tặng kèm phiếu nhiên liệu 43,5-46 triệu đồng, cùng với phụ kiện là ăng ten vây cá hoặc camera lùi tùy phiên bản.

Xforce có khuyến mãi không quá nhiều nhưng vẫn bán chạy. Ảnh: Đại lý

Xforce tháng 4 này được phiếu nhiên liệu 30-35 triệu đồng. Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng đại lý, Xforce đang trong trạng thái chờ lô mới nhập khẩu về nên số lượng xe có sẵn trong kho hạn chế tùy phiên bản và màu sắc. Do đó, con số hơn 1.000 xe bán ra của Xforce cho thấy mẫu xe này vẫn có sức hút lớn trên thị trường, tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ như Seltos hay Creta. Xe đang có giá niêm yết 699-710 triệu đồng.