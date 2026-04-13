Đồng Tháp xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Úc

Theo Hải Đường | 13-04-2026 - 16:30 PM | Thị trường

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, hiện toàn tỉnh có gần 5.000 ha bưởi, trong đó bưởi da xanh chiếm đa số.

Ngày 13-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức lễ xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Úc.

Quang cảnh lễ xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Đồng Tháp sang thị trường Úc

Vùng trồng bưởi tiếp tục được mở rộng và phát triển mạnh tại xã Chợ Gạo và phường Mỹ Tho. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng, sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Đồng Tháp ngày càng được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Lô hàng hơn 5 tấn bưởi da xanh được xuất khẩu lần này không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường khó tính như Úc mà còn góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Đồng Tháp trên bản đồ xuất khẩu.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của phía đối tác, các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp đã tập trung cải tiến quy trình sản xuất theo hướng sạch, an toàn, bền vững.

Từ khâu canh tác, thu hoạch đến xử lý sau thu hoạch, phân loại và đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ; sản phẩm phải bảo đảm đồng đều về kích cỡ, chất lượng và dán tem truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Trần Trường Sa, thành viên một HTX nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết gia đình ông đang canh tác 2,5 ha bưởi da xanh. Trước đây, nông dân thường sản xuất theo kiểu "mạnh ai nấy làm", ít quan tâm đến quy chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, khi tham gia vào chuỗi liên kết xuất khẩu, ông Sa được hướng dẫn bài bản từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, chuyển hẳn sang canh tác an toàn và hướng đến hữu cơ.

"Thay đổi phương thức sản xuất giúp trái bưởi không chỉ đẹp về mẫu mã mà còn sạch về chất lượng, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của đối tác nước ngoài" - ông Sa chia sẻ.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, trong vụ bưởi năm 2026, ông Sa đã ký hợp đồng cung cấp 70 tấn bưởi phục vụ xuất khẩu. Với giá cả ổn định, sau khi trừ chi phí, ông thu về khoản lợi nhuận khá cao.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cả nước hiện có hơn 100.000 ha bưởi các loại. Việc lô bưởi da xanh của Đồng Tháp chính thức xuất khẩu sang Úc không chỉ giúp nâng cao giá trị thương hiệu địa phương mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho việc tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm trái cây chủ lực của Việt Nam.

Theo Hải Đường

Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam thu hàng trăm triệu USD từ loại quả không tự trồng được, giá lập đỉnh 8 năm vì xung đột Iran

