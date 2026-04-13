Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 3, Việt Nam nhập khẩu gần 1,2 triệu tấn xăng dầu các loại, tương đương 1,46 tỷ USD . Trong khi sản lượng nhập khẩu tăng gần 13% so với tháng 2 thì giá trị nhập khẩu đã tăng hơn 94% do giá mặt hàng này tăng cao.

Tính chung 3 tháng đầu năm, cả nước nhập gần 3,4 triệu tấn xăng dầu, tương đương hơn 2,9 tỷ USD , lần lượt tăng 45% và 78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng dầu thô nhập khẩu giảm 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,1 triệu tấn trong quý I, tương đương gần 1,7 tỷ USD .

Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá trị nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu do giá xăng dầu thế giới đi lên khi xung đột Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2. Các đơn vị đẩy mạnh nhập khẩu và đa dạng nguồn để tránh thiếu hụt xăng dầu trong nước.

Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết cơ quan này đã xây dựng các kịch bản ứng phó. Hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đủ nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 4. Nguồn cung xăng dầu trong nước có thể đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng hết tháng này. Hiện mức dự trữ xăng dầu trong nước đã tăng từ 15 lên 26 ngày.

Ông Hùng cho hay Việt Nam duy trì được giá xăng, dầu diesel thấp hơn mức bình quân của thế giới là 1,3 USD mỗi lít, tương ứng khoảng 35.000 đồng. Giá xăng RON 95-III hiện bình quân 23.000-24.000 đồng một lít. Trong khi đó, một số nước trong khu vực vẫn khó khăn vì đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ngày 12/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng (trừ ethanol), dầu và nhiên liệu bay, về 0 đồng. Chính sách này áp dụng từ ngày 16/4 đến 30/6/2026.

Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Trong khi đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ được điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian áp dụng chính sách này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm khoảng 16,8%- 20% tùy từng loại. Do đó, việc giảm tất cả các loại thuế này về 0 đến hết tháng 6 là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay, kiểm soát lạm phát.

Chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng, song sẽ có tác động lan tỏa tích cực đến sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.