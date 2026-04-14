Cho đến nay, đây là 2 quốc gia vui nhất giữa 'mớ bòng bong' Mỹ - Iran – Hormuz

Nga đang thể hiện sự sẵn lòng tăng cường nguồn cung dầu khí cho Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước tại quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người.

Ngay cả khi lệnh ngừng bắn tạm thời ở Iran có hiệu lực vào tuần trước, vẫn chưa rõ khi nào điều kiện vận chuyển trước chiến tranh sẽ trở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump làm phức tạp thêm vấn đề bằng cách tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này, nơi xử lý khoảng 20% lượng dầu khí vận chuyển của thế giới.

Đối với Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu hơn 85% lượng dầu thô tiêu thụ, Trung Đông là nhà cung cấp năng lượng chủchốt, vì gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của nước này đến từ khu vực này.

Đầu tháng 4, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, Denis Manturov, đã đến thăm Ấn Độ và gặp Thủ tướng Ấn ĐộNarendra Modi và Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar. Chuyến thăm của ông diễn ra trước chuyến công du dự kiến tới Ấn Độ của Ngoại trưởng Sergey Lavrov vào tháng 5 để tham dự hội nghị BRICS.

Một thông cáo báo chí do Đại sứ quán Nga tại New Delhi phát hành cho biết, trong các cuộc gặp của ông Manturov tại New Delhi, "sự chú ý đặc biệt" đã được dành cho hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

"Denis Manturov xác nhận rằng các công ty Nga có khả năng tăng đều đặn nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho thị trường Ấn Độ," thông cáo cho biết.

Ông Manturov cũng lưu ý rằng đến cuối năm 2025, Nga đã tăng nguồn cung phân bón khoáng chất đang được ưa chuộng cho Ấn Độ lên 40% và sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ đối với sản phẩm này. Ngoài ra, một dựán chung sản xuất carbamide hoặc urê "đang được phát triển," thông cáo cho biết thêm.

Các nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ năm 2024 (đơn vị tỷ USD). Nguồn: FT.

Việc Moscow sẵn sàng tăng cường nguồn cung năng lượng cho Ấn Độ cũng diễn ra trong bối cảnh tháng trước, Mỹ đã gia hạn 30 ngày cho New Delhi và các quốc gia khác mua dầu của Nga nhằm mục đích hạ nhiệt giá năng lượng đang tăng cao trên toàn cầu. "Sau khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn do chiến tranh Iran, việc chuyển sang phương án Nga là điều tất yếu," Sanjay Kumar Pandey, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á thuộc Đại học Jawaharlal Nehru, nói với Nikkei Asia.

"Hiện nay, Ấn Độ và Nga không chỉ thảo luận về nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), mà còn về việc mở rộng quan hệ đối tác kinh tế, ví dụ như sản xuất urê" trong bối cảnh nguồn cung phân bón bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông, ông nói.

Cả hai nước hiện đang thực hiện "hầu hết các giao dịch" bằng tỷ giá rupee-ruble, điều này "sẽ giúp ích rất nhiều vì Nga ít nhất có thể tránh được một số lệnh trừng phạt," ông nói thêm. "Nga có lẽ là bên hưởng lợi chính từ chiến tranh Iran - cả về khoản tiền nhập khẩu mà họ nhận được và cả việc trọng tâm đã chuyển từ Ukraine sang vùng Vịnh Ba Tư." Ông Pandey cũng chỉ ra khi Ấn Độ bắt đầu giảm nhập khẩu dầu từ Moscow dưới áp lực của Mỹ, đã có "những tiếng nói không hài lòng" với New Delhi ở Nga và "cũng có một số lo ngại ở Ấn Độ trong vài tháng qua rằng có lẽ Nga sẽ ít sẵn lòng cung cấp dầu hơn, và ngay cả khi có, Ấn Độ có thể không nhận được những nhượng bộ như trước đây".

Tuy nhiên, ông Pandey cho biết Nga nhận ra rằng mối quan hệ đối tác với Ấn Độ rất đa diện và hiểu được lợi ích của việc thúc đẩy giao dịch đồng rupee-ruble. "Vì vậy, đó là lý do tại sao bất chấp một số bất bình, Nga lại sẵn sàng làm ăn với Ấn Độ."

Các nhà quan sát khác cũng cho rằng đây là "thời điểm tốt" để Ấn Độ và Nga định hình lại mối quan hệ năng lượng của họ.

"Tôi không nghĩ ông Trump sẽ đặc biệt bận tâm đến việc Ấn Độ mua dầu từ Nga vì ưu tiên của ông ấy hiện tại đang ởnơi khác, với toàn bộ sự tập trung của ông ấy vào Iran, và đối với ông ấy đó mới là vấn đề thực sự," Harsh V. Pant, phó chủ tịch của Observer Research Foundation, nói với Nikkei Asia.

Ông Pant cho biết: "Mối quan hệ Ấn Độ - Nga sẽ phát triển theo tình trạng thị trường và mức độ thoải mái kinh tế mà hai nước đạt được". Ông cũng nói thêm rằng người Nga cũng đang tìm kiếm các điểm đến xuất khẩu thay thế vì họkhông muốn đặt tất cả trứng vào một giỏ ở Trung Quốc, chẳng hạn.

Ông Pant nói: "Cuộc chiến này đã mở ra cho họ một lần nữa vai trò là nhà cung cấp thay thế cho phần lớn thế giới".



