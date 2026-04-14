Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản: Sữa tắm, kem dưỡng da tay, kem đánh răng

Ngày 13/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản số 1315/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, cơ quan này quyết định thu hồi 7 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Lotus An Việt chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 1017 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ 50 Phú Xá 2, phường Đông Hải, TP Hải Phòng.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi gồm: Reihaku Hatomugi Moisturizing Body Soap; Reihaku Hatomugi Moisturizing Hand Cream; Sunstar Do Clear Children Toothpaste Soft Mint; Sunstar Do Clear Children Toothpaste Grape; Sunstar Do Clear Children Toothpaste Strawberry; Sunstar Medica Crush Salt Toothpaste 6.1 Oz; và Reihaku Hatomugi Face Cleansing Washing Foam.

Lý do thu hồi được xác định là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm nhưng không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 7 sản phẩm nêu trên, đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo quy định. Các đơn vị vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Đối với Công ty TNHH Lotus An Việt, cơ quan quản lý yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các điểm phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 9/5/2026.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Hải Phòng được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thu hồi của doanh nghiệp, tổng hợp và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/6/2026.

Cục Quản lý Dược cho biết việc xử lý lần này nhằm tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng trên thị trường.