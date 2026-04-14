Lập kỷ lục có 6/10 xe bán chạy nhất Việt Nam, VinFast đang làm ăn ra sao tại nước ngoài?

Việc VinFast trở thành hãng xe có doanh số cao nhất tại thị trường Việt Nam thời gian qua không còn quá bất ngờ. Trong khi tiếp tục duy trì vị thế tại thị trường nội địa, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực tại nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt là Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Thái Lan .

Vươn lên top 4 xe điện tại Ấn Độ

Tại Ấn Độ - thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới , VinFast bắt đầu ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Theo số liệu từ hãng, trong tháng 2 , VinFast bán ra 13.683 xe điện , qua đó lọt nhóm 4 thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại quốc gia tỷ dân này.

Ngay từ đầu năm 2024, VinFast đã triển khai chiến lược phát triển dài hạn tại Ấn Độ khi quyết định đầu tư nhà máy sản xuất tại Thoothukudi (bang Tamil Nadu) với diện tích khoảng 160 ha .

Nhà máy được thiết kế với công suất khoảng 50.000 xe mỗi năm , cho thấy tham vọng của hãng trong việc xây dựng chỗ đứng lâu dài tại thị trường Nam Á.

Song song với việc xây dựng cơ sở sản xuất, VinFast cũng giới thiệu các mẫu SUV điện như VF 6 và VF 7 , đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi giá và hậu mãi nhằm thu hút khách hàng.

Trong thời gian tới, hãng dự kiến tiếp tục đưa thêm các mẫu xe VF 3, VF 5 và MPV Limo Green vào thị trường này để mở rộng dải sản phẩm.

VF 3 “cháy hàng” tại Philippines

Trong số các thị trường quốc tế, Philippines đang được xem là nơi VinFast đạt kết quả rõ rệt nhất ngoài Việt Nam .

Hãng hiện lọt top 2 thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại quốc gia này , vượt qua nhiều tên tuổi quen thuộc đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, mẫu xe điện mini VF 3 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Theo nhiều trang tin ôtô tại Philippines, mẫu xe này đã rơi vào tình trạng cháy hàng chỉ sau thời gian ngắn mở bán , khi lượng đơn đặt hàng vượt quá nguồn cung.

Các đại lý VinFast tại đây cũng ghi nhận lượng khách hàng đến xem xe và đặt mua tăng mạnh , trong khi các đơn đặt hàng trực tuyến liên tục gia tăng.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, VinFast còn triển khai chiến lược xây dựng hệ sinh thái xe điện tại Philippines với mạng lưới đại lý, trạm sạc và dịch vụ taxi điện Green GSM .

VinFast lọt top 3 xe điện tại Indonesia

Bên cạnh Philippines, VinFast cũng ghi nhận kết quả tích cực tại Indonesia – thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á .

Theo thông tin từ hãng, VinFast hiện đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các thương hiệu xe điện bán chạy tại quốc gia này .

Để mở rộng thị phần, hãng đã nhanh chóng phát triển hệ thống phân phối với 22 đại lý mới , tập trung vào các mẫu xe như VF 3, VF 5 và VF e34 .

Song song với đó, VinFast công bố kế hoạch xây dựng 63.000 trạm sạc , nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng cá nhân cũng như các đội xe dịch vụ.

Ngoài ôtô điện, hãng còn mở rộng sang xe máy điện , hợp tác với các đối tác địa phương để phân phối các dòng xe như Evo, Feliz II, Viper và Flazz , kết hợp mô hình đổi pin.

Tăng tốc mở rộng tại Thái Lan

Không chỉ Indonesia hay Philippines, Thái Lan cũng đang trở thành thị trường trọng điểm của VinFast tại Đông Nam Á .

Hãng đã bắt đầu mở rộng mạng lưới đại lý và giới thiệu các mẫu xe điện như VF 5, VF 6 và VF 7 tới người tiêu dùng địa phương.

Thái Lan hiện là một trong những trung tâm sản xuất ôtô lớn nhất khu vực, đồng thời cũng đang đẩy mạnh chính sách khuyến khích phát triển xe điện.

Việc tham gia sớm vào thị trường này được xem là bước đi nhằm giúp VinFast tăng độ nhận diện thương hiệu và mở rộng thị phần tại Đông Nam Á .

Bước tiến của hãng xe Việt trên thị trường quốc tế

Những kết quả tại Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Thái Lan cho thấy VinFast đang từng bước mở rộng sự hiện diện tại các thị trường quốc tế.

Chiến lược của hãng tập trung vào đầu tư hạ tầng, phát triển hệ sinh thái xe điện và triển khai các chính sách hỗ trợ người dùng , tương tự mô hình đã thành công tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu ngày càng cạnh tranh, các bước tiến tại những quốc gia đông dân được xem là nền tảng để VinFast từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu ôtô Việt trên thị trường quốc tế.