Không phải Toyota - một hãng ô tô Trung Quốc gây ngỡ ngàng với công nghệ hybrid đạt kỷ lục Guinness, tiết kiệm hơn cả xe máy

Geely vừa chính thức giới thiệu nền tảng hybrid mới mang tên i-HEV “Intelligent Energy”. Đây là hệ thống hybrid được phát triển nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm chi phí vận hành trong bối cảnh nhiều hãng xe đang tìm giải pháp cân bằng giữa xe điện và động cơ đốt trong. Công nghệ này dự kiến được trang bị trên nhiều mẫu xe bán chạy của hãng từ năm 2026.

Điểm đáng chú ý nhất của hệ thống i-HEV là động cơ hybrid chuyên dụng có hiệu suất nhiệt đạt 48,4%, mức rất cao đối với động cơ xăng sản xuất hàng loạt. Trong ngành ô tô, hiệu suất nhiệt cho biết bao nhiêu năng lượng từ nhiên liệu được chuyển thành lực kéo thực tế. Nhiều động cơ xăng truyền thống chỉ đạt khoảng 30–35%, trong khi các hệ hybrid tiên tiến thường ở mức 40–43%. Vì vậy con số mà Geely công bố được xem là một bước tiến đáng kể về công nghệ.

Bên cạnh hiệu suất động cơ, Geely cũng nhấn mạnh mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp của hệ thống mới. Theo hãng, i-HEV đạt 2,22 lít/100 km trong điều kiện thử nghiệm tổng hợp, và kết quả này đã được Guinness xác nhận. So với nhiều mẫu hybrid trên thị trường hiện nay, vốn thường tiêu thụ khoảng 3–4 lít/100 km, con số này thấp hơn đáng kể.

Hệ thống còn sử dụng mô-tơ điện có công suất 230 kW, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 30 km/h chỉ trong 1,84 giây. Geely cho biết hệ truyền động được tối ưu cho khả năng phản hồi nhanh khi di chuyển trong đô thị, đồng thời nâng cao hiệu quả thu hồi năng lượng khi phanh.

Cùng với việc giới thiệu công nghệ mới, Geely cũng ra mắt phiên bản hybrid của hai mẫu xe chủ lực là Preface (Xingrui) và Monjaro (Xingyue L). Theo tiêu chuẩn WLTC, mẫu Preface i-HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,98 lít/100 km, trong khi Monjaro i-HEV ở mức 4,75 lít/100 km. Hai mẫu xe này gần như giữ nguyên thiết kế ngoại thất hiện tại, chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế mâm và bổ sung thêm một số màu sơn mới.

Bên trong cabin, cả hai xe được trang bị cụm màn hình kép cùng hệ thống giải trí Flyme Auto, hỗ trợ kết nối điện thoại như Huawei HiCar và các nền tảng kết nối khác. Một số phiên bản cao cấp có thêm màn hình HUD, ghế thông gió và massage, cùng cấu hình ghế sau có thể điều chỉnh linh hoạt.

Geely cho biết hệ thống i-HEV sẽ được triển khai trên nhiều mẫu xe chủ lực của hãng, bao gồm Preface, Monjaro, Emgrand và Boyue. Kế hoạch mở rộng dự kiến bắt đầu từ năm 2026, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược điện hóa của hãng xe Trung Quốc.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong ngành ô tô Trung Quốc. Thay vì chỉ tập trung vào xe điện thuần, nhiều hãng xe đang tăng cường phát triển hybrid (HEV) vì chi phí pin thấp hơn. Xe hybrid thông thường chỉ sử dụng pin khoảng 1–2 kWh, nhỏ hơn rất nhiều so với pin trên xe plug-in hybrid hoặc xe điện, nhờ đó giảm đáng kể phụ thuộc vào chi phí nguyên liệu.

Trên thị trường toàn cầu, hybrid vẫn là phân khúc quan trọng. Toyota cho biết hãng đã bán khoảng 4,4 triệu xe hybrid trong năm 2025, chiếm khoảng 42% tổng doanh số. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc như Geely, Chery và Changan đang theo đuổi hướng tiếp cận khác khi kết hợp mô-tơ điện công suất cao với động cơ xăng hiệu suất lớn để vừa cải thiện khả năng vận hành vừa tăng hiệu quả nhiên liệu.

Song song với hybrid, Geely vẫn tiếp tục nghiên cứu các hướng năng lượng thay thế khác. Chủ tịch hãng Li Shufu từng cho rằng nhiên liệu methanol có mật độ năng lượng cao hơn nhiều so với pin lithium-ion, có thể mang lại lợi thế về trọng lượng và hiệu quả vận chuyển năng lượng trong một số lĩnh vực.

Theo báo cáo của Geely, hãng bán được 270.167 xe trong tháng 1/2026 và 206.160 xe trong tháng 2, nâng tổng doanh số hai tháng đầu năm lên 476.327 xe. Sang tháng 3/2026, doanh số đạt khoảng 206.200 xe, cho thấy thị trường đang phục hồi sau giai đoạn giảm theo mùa.